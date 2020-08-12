СОФЖИ начинает работу по компенсации льготной ипотеки для молодых IT специалистов

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Самарский областной Фонд жилья и ипотеки признан победителем отбора уполномоченной организации, которая будет реализовывать мероприятия, связанные с компенсацией расходов по ипотеке для молодых IT специалистов.Напомним, что в проект постановления Правительства Самарской области «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года» внесены изменения, согласно которым молодые IT-специалисты в Самарской области могут рассчитывать на компенсацию расходов в размере 50 процентов от уплаченных процентов по ипотечному кредитованию. Это стало возможным после инициативы Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова после одной из встреч с представителями IT-сообщества.Субсидии будут предоставляться IT- компаниям на компенсацию банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита для специалистов, работающих в сфере информационных технологий. Возраст IТ-специалиста на дату подачи заявления о компенсации расходов не должен превышать 35 лет, а стаж его работы в IТ-компании должен составлять не менее одного календарного года. Основной целью этого проекта является создание условий для того, чтобы перспективные кадры в сфере информационных технологий оставались работать в регионе. Проект соответствует тренду развития региональной программы «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Для получения денежной выплаты IТ-специалист лично или через представителя должен представить в Самарский фонд жилья и ипотеки (г. Самара, ул. Мичурина, 21, офис 201, тел. 321-36-63) следующие документы:- заявление по форме согласно приложению к утвержденному Порядку;- документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации личность гражданина;- документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации личность представителя, и документ, подтверждающий его полномочия (в случае подачи заявления представителем);- заверенные подписью руководителя IT-компании и печатью IT-компании (при наличии) сведения о трудовой деятельности заявителя, выданные не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявления;- копию договора ипотечного кредита на приобретение жилого помещения;- копию договора купли-продажи жилого помещения, приобретенного за счет средств, полученных по договору ипотеки;- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, приобретенного заявителем за счет средств, полученных по договору ипотеки;- документы, подтверждающие фактически произведенные заявителем расходы по договору ипотеки (документы банка или иной кредитной организации, подтверждающие оплату основной суммы долга и процентов за пользование ипотечным кредитом за прошедший кредитный год);- справку кредитного учреждения о реквизитах счета заявителя, на который будет перечисляться денежная выплата (в случае зачисления средств на счет заявителя, открытый в кредитной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Самарской области);- гарантийное письмо IT-компании об обязательстве перечислить компенсационную выплату в размере 50 процентов от уплаченных заявителем процентов по ипотечному договору за кредитный год, предшествующий году подачи заявления, специализированной организации, передает пресс-служба облправительства.