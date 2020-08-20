СОДБ проведет четвертые «Аксаковские онлайн-чтения»

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Встреча будет интересна подросткам в возрасте от 12 лет и всем, кто интересуется историей родного края. На четвертых Аксаковских онлайн-чтениях перед участниками выступят известные аксаковеды, среди которых потомки семьи Аксаковых. Особенное внимание будет уделено уфимскому и самарскому периоду губернаторства Григория Аксакова, а также новым фактам, обнаруженным в августе этого года – обнаружением места его упокоения в своем имении в селе Страхово Борского района Самарской области. Предполагаются и новые участники– представители Мемориального дома-музея Сергея Тимофеевича из Уфы.В 2020 году Аксаковские чтения приобретают особенно торжественное звучание, они проходят в год 200-летия со дня рождения Григория Сергеевича Аксакова и рассказывают о его жизни и деятельности на благо Самарской, Уфимской и Оренбургской губерний, в которых он служил губернатором.Событие состоится на платформе вебинара в онлайн-формате в группе библиотеки ВКонтакте. Ссылка для входа будет опубликована там же накануне мероприятия, передает пресс-служба СОДБ.