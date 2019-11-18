СО стала стажировочной площадкой по формированию единого подхода к обучению детей и общего образовательного пространства

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Всего существует три модели управления образовательными организациями и все они, в той или иной степени, применяются в 63-регионе. Первая предполагает передачу школ с муниципального на региональный уровень со всем имуществом, вторая – передача образовательных организаций без имущества, а по третьей заключается соглашение с муниципалитетом, в котором детально прописываются условия взаимодействия по организации образовательного процесса.Самарская область в числе пилотных регионов 20 лет назад начала работу по формированию единого образовательного пространства. Уже в 2011 году были созданы 435 государственных школ. Они перешли в ведение регионального министерства по второй модели управления. Это значит, что за ремонт и содержание зданий отвечают местные власти. Общеобразовательные учреждения Самары и Тольятти в большинстве своем сохранили муниципальный статус. Кроме того, 37 муниципалитетов губернии в настоящий момент разделены на 13 территориальных округов, что позволяет создать межмуниципальное взаимодействие в организации образовательного процесса школьников.«Создать единое образовательное пространство – такую задачу перед нами поставил Президент России Владимир Владимирович Путин, — подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – И это невозможно сделать без формирования такого пространства внутри каждого региона. У нас выстроено эффективное взаимодействие по организации образовательного процесса и с муниципальными районами и городскими округами, где школы государственные, и с муниципалитетами Самары и Тольятти, где образовательные учреждения муниципальные. Это особенно важно в ходе реализации национального проекта «Образование». Как пример, при создании центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» были привлечены средства из федеральной и региональной казны, а вот ремонт в них делали за счет муниципальных бюджетов».За годы участия в проекте Самарская область вошла в список регионов- лидеров по результатам единого государственного экзамена. В губернии появились межмуниципальные ресурсные центры. Для тиражирования успешного опыта Министерство просвещения РФ выбрало 63-регион в качестве стажировочной площадки.«Когда в России заговорили о регионализации образовательной системы, в Самарской области этот процесс уже был запущен, и одна из предложенных моделей плавно легла на практику, которая складывалась в этом пилотном регионе, — отмечает федеральный преподаватель – куратор стажировочной площадки от Министерства Просвещения РФ Ирина Сахнова. – Опыт вашего региона имеет очень большое значение. Мы видим финансово-экономическую выгоду при применении такой модели, видим, как повышается качество образования, формируется единое образовательное пространство».Изучить накопленный опыт приехали делегации из 8 регионов страны — Новосибирской, Томской, Оренбургской. Волгоградской областей, республик Мордовии, Башкортостан и Татарстан, а также Ханты-Мансийского автономного округа.В первый же день гостей принимал образовательный центр «Южный город». После подробной экскурсии по учебным классам директор школы Владимир Кильдюшкин на примере своей образовательной организации поделился с коллегами опытом применения финансово-экономических механизмов реализации выбранной в регионе модели управления.На следующий день делегация посетила Поволжский Дом учителя в Новокуйбышевске. На встрече речь шла и об опыте взаимодействия Поволжского территориального управления образования с муниципалитетами.«Я считаю, что этот опыт Самарской области нужно внедрять в других регионах, потому что такая модель управления образованием значительно экономит денежные средства, делает образование более доступным. Дети из отдалённых сельских школ могут пользоваться теми же ресурсами, что и их сверстники из крупных общеобразовательных учреждений», — уточняет Татьяна Зуева, директор Кривошеинской школы Томской области.Участники стажировки планируют перенимать и опыт Самарской области в сфере государственно-частного партнерства. Как он работает в системе образования — начиная от детского сада и заканчивая вузом — показали на примере Тольятти. Гостям также рассказали о механизмах выделения средств, которые получают муниципальные детсады, школы и коллежи Автограда в рамках третьей модели управления образовательными организациями.«Это не просто прямое субсидирование, а субсидирование с условием, когда мы в этом соглашении прописываем, какие показатели должны достигнуть организации негосударственные, чтобы получить эту субсидию. Понятно, что в эти показатели мы включаем задачи, которые перед нами ставят Федерация и регион», — уточняет Ирина Кочукина, руководитель Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области.Региональную поддержку получает некоммерческая организация — Поволжский Православный Институт. Он основан 6 лет назад при поддержке Правительства Самарской области и является первым в Приволжском федеральном округе и третьим в России. Студенты имеют редкую возможность получить светское образование, в котором сочетаются социальное, гуманитарное и теологическое направления обучения.«Это неоценимый опыт на самом деле для нашего региона, где не происходит в данный момент апробации каких-то моделей. Мы приехали сюда действительно за опытом, и тот опыт, с которым мы тут познакомились, дает нам возможность понять, над чем предстоит нам работать», — подчеркивает специалист управления образованием Убинского района Новосибирской области Татьяна Харитонова.На сегодняшний день Министерство просвещения РФ определило 20 регионов, которым предстоит задуматься о переходе школ в статус государственных учреждений. Представители восьми из них после стажировки в Самарской области подготовили отчет, в котором отразили итоги обучения, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети