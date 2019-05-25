СО приняла участие во Всероссийской акции, посвященной переходу на цифровое телевещание
25 мая 2019 13:53
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В знак готовности региона к "цифре" возле стадиона "Самара Арена" волонтеры поучаствовали в "цифровой" зарядке.
А также запустили 22 воздушных змея, брендированных логотипами проекта, СО и каналов первого и второго мультиплекса.
3 июня в СО и ряде других регионов страны будет отключен аналоговый сигнал обязательных общедоступных телеканалов, но они уже доступны жителям области в лучшем качестве, в цифровом. И что важно - бесплатно.
Тем, кто сейчас смотрит аналоговое ТВ, стоит переключиться на "цифру".
Как это сделать - узнайте на сайте смотрицифру.рф или по телефону горячей линии (круглосуточно, бесплатно): 88002202002.
С историческим этапом в развитии технологий телевидения регион поздравил Николай Пантелеевич Фоменко, участник Великой Отечественной войны, Почетный радист, мастер связи, Заслуженный связист РСФСР, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии
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25 мая 2019 13:53
В знак готовности региона к "цифре" возле стадиона "Самара Арена" волонтеры поучаствовали в "цифровой" зарядке. Социум
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