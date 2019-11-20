СО получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов ПФО 

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СО получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов ПФОШесть регионов ПФО получат гранты более 1 млрд рублей в 2019 годуСамарская область получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, это следует из документов к заседанию Трехсторонней комиссии.Так, в бюджет Самарской области поступит 1,56 млрд рублей. Примерно одинаковый объем средств направиляется в Башкирию (1,38 млрд рублей), Пермский край (1,34 млрд рублей) и Оренбургскую область (1,32 млрд рублей).Нижегородская область получает грант на сумму 1,19 млрд рублей, Татария — 1,18 млрд рублей, а Чувашия — 1,05 млрд рублей. Таким образом, шесть регионов ПФО получат гранты, размером более 1 млрд рублей.Кроме того, еще 952,4 млн рублей поступят в бюджет Пензенской области, а 841,4 млн рублей — в бюджет Ульяновской области. Наименьшее количество средств поступит в Марий Эл и Кировскую область — обе региона получат по 40 млн рублей.При этом три региона округа не получат гранты — это республики Мордовия и Удмуртия, а также Саратовская область.Соответствующее распределение средств предстоит утвердить подзаконным актом правительства РФ, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети