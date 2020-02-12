СО один из лидеров по количеству заявок, поданных на Всероссийский конкурс журналистских «Правда и справедливость»

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Самыми активными акулами пера в этом году оказались журналисты Свердловской области, они заявили на конкурс 127 работ. Вторую строчку с отметкой 79 материалов поделили Самарский и Пензенский регионы, замыкает тройку лидеров Краснодарский край, - 74 работы. Всего на конкурс в этом году было подано рекордное количество заявок – 6237.Медиафорум, на котором подведут итоги конкурса пройдет летом, а пока конкурсанты из Приволжского Федерального округа собираются в Казань, где 18 февраля пройдет первый пресс-конгресс для участников журналистского соревнования, передает пресс-служба РО ОНФ в Самарской области.