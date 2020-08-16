СМИ сообщили о смерти внука Нурсултана Назарбаева в Лондоне

В Лондоне в возрасте 29 лет умер внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, передает РБК. Об этом сообщает Zakon.kz.
Предположительно, у молодого человека в ночь на 16 августа произошла остановка сердца.
О смерти внука Назарбаева сообщил
в своем Telegram-канале также внатный советник премьер-министра Казахстана и политолог Ербол Едилов.
«Скончался в Лондоне Айсултан Назарбаев. Причины смерти выясняются. Ему было всего 30 лет», — написал он.
Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери первого казахстанского президента Дариги Назарбаевой и ныне покойного бизнесмена Рахата Алиева. Последнего нашли мертвым в тюрьме Вены в феврале 2015 года. В 2007-м Алиева, крупного акционера Нурбанка, обвинили в похищении руководителей банка. По версии следствия, он требовал переоформить на себя их активы. Алиев скрылся в Австрии, где в 2014 году был задержан. Казахстан требовал его экстрадиции.
Айсултан окончил Королевскую военную академию в британском Сандхерсте и состоял в штате Главного разведывательного управления Минобороны Казахстана.
В феврале 2020 года внук Назарбаева попросил
политического убежища в Великобритании. Об этом сообщали порталы КазТАГ и Vlast.kz со ссылкой на публикацию на странице некого Айсултана Ракхата в социальной сети Facebook (этот аккаунт, как указывали порталы, принадлежит именно Айсултану Назарбаеву). Родственник бывшего президента утверждал, что после смерти бывшего зятя Назарбаева Рахата Алиева мать Айсултана, бывший спикер сената Дарига Назарбаева, «начала закулисную войну» против Алиева и бывшего тестя Кайрата Боранбаева. Последний входит в топ-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes, где занимает восьмое место, его состояние оценивается в $445 млн.
Айсултан Назарбаев заявлял, что семья пытается давить на него «по-всякому» и ему приходится «идти на кардинальные меры». «Я прошу в Великобритании политического убежища», — писал внук экс-президента.
Позднее министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев отказался
«обсуждать откровения» о коррупции в стране и заявил, что Айсултан Назарбаев лечится от наркозависимости.
В октябре 2019 года суд в Великобритании приговорил Айсултана Назарбаева к условному сроку за то, что укусил полицейского. Это произошло, когда сотрудник Скотленд-Ярда помешал внуку Назарбаева покончить с собой. Айсултану назначили испытательный срок 18 месяцев и 140 часов общественных работ. Он также был оштрафован на £6 тыс. ($7,8 тыс.).
Айсултан Назарбаев отметился шестилетней футбольной карьерой. Он начал свои выступления в 2006 году в австрийском клубе «Адмира Ваккер». Три месяца провел в академии лондонского «Челси».
Выступая за юношескую команду «Портсмута», Назарбаев стал бронзовым призером чемпионата Англии. В 2011 году игрок выступал за дубль «Астаны». 21 октября 2012 года провел единственный матч в чемпионате Казахстана.
С февраля по октябрь 2017 года Айсултан Назарбаев занимал пост вице-президента Федерации футбола Казахстана по связям с Международной федерацией футбола (ФИФА), Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальными федерациями.
Фото: aisultan.nazarbayev / Facebook / РБК
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