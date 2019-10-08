СМИ опубликовали аудио звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства

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Судя по записи, позвонившая в полицию девушка представилась средней сестрой Ангелиной (позднее выяснится, что звонила младшая сестра Мария). Ей отвечает диспетчер:— Лет вам сколько?— 18.— Хачатурян Ирина?— Ангелина.— Михайловна?— Да.— Папа пьяный был?— Нет. Ну, под действием наркотических веществ вроде.— Он употреблял наркотические вещества?— Нет, у него есть успокаивающие таблетки, он их много выпил.— А с кем вы были там?— Я с двумя сестрами.— А сестрам сколько лет?— Одной 19, другой 17.— Он на вас нападал с ножом, да?— Да.— Кто именно ножом убил отца?— Я.«Запись соответствует действительности, я ее не опровергаю», — заявил РБК адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.«Звонила Мария, которая была признана невменяемой. <...> В связи с этим ее действия нельзя расценивать как последовательные, понятные ей самой и окружающим. Кстати, нестабильным было состояние и Крестины, и Ангелины», — сообщил РБК защитник Ангелины Хачатурян Алексей Паршин. Юрист уточнил, что аудиозапись была приобщена к уголовному делу.Пакулин также предоставил РБК официальные показания эксперта, согласно которым в течение трех суток после убийства состояние Марии Хачатурян из-за защитно-оборонительной реакции было нестабильным и могло влиять на ее слова и действия. «Выявленное психическое заболевание также сопровождается частичной амнезией», — уточнил юрист и пояснил, что этот факт, по его мнению, объясняет действия девушки.Сестры Хачатурян были задержаны летом 2018 года по подозрению в убийстве своего отца Михаила. Защита девушек настаивает, что речь идет о необходимой самообороне — по ее утверждению, отец в течение нескольких лет издевался над дочерьми и насиловал их. Дело Марии Хачатурян было выведено в отдельное производство, так как ее признали невменяемой в момент совершения предполагаемого преступления.Фото: Сергей Карпухин / ТАСС