СМИ опубликовали аудио звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства
8 октября 2019 17:41
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Судя по записи, позвонившая в полицию девушка представилась средней сестрой Ангелиной (позднее выяснится, что звонила младшая сестра Мария). Ей отвечает диспетчер:
— Лет вам сколько?
— 18.
— Хачатурян Ирина?
— Ангелина.
— Михайловна?
— Да.
— Папа пьяный был?
— Нет. Ну, под действием наркотических веществ вроде.
— Он употреблял наркотические вещества?
— Нет, у него есть успокаивающие таблетки, он их много выпил.
— А с кем вы были там?
— Я с двумя сестрами.
— А сестрам сколько лет?
— Одной 19, другой 17.
— Он на вас нападал с ножом, да?
— Да.
— Кто именно ножом убил отца?
— Я.
«Запись соответствует действительности, я ее не опровергаю», — заявил РБК адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.
«Звонила Мария, которая была признана невменяемой. <...> В связи с этим ее действия нельзя расценивать как последовательные, понятные ей самой и окружающим. Кстати, нестабильным было состояние и Крестины, и Ангелины», — сообщил РБК защитник Ангелины Хачатурян Алексей Паршин. Юрист уточнил, что аудиозапись была приобщена к уголовному делу.
Пакулин также предоставил РБК официальные показания эксперта, согласно которым в течение трех суток после убийства состояние Марии Хачатурян из-за защитно-оборонительной реакции было нестабильным и могло влиять на ее слова и действия. «Выявленное психическое заболевание также сопровождается частичной амнезией», — уточнил юрист и пояснил, что этот факт, по его мнению, объясняет действия девушки.
Сестры Хачатурян были задержаны летом 2018 года по подозрению в убийстве своего отца Михаила. Защита девушек настаивает, что речь идет о необходимой самообороне — по ее утверждению, отец в течение нескольких лет издевался над дочерьми и насиловал их. Дело Марии Хачатурян было выведено в отдельное производство, так как ее признали невменяемой в момент совершения предполагаемого преступления.
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
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