СМИ: в Новокузнецке перевозчик отменил льготы пенсионерам из-за оскорблений
9 апреля 2019 22:06
54
С 1 марта в некоторых городских частных автобусах действовала льгота "по старости". Так, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет могли предъявить пенсионное удостоверение и платить 11 рублей.
Однако, по информации портала, этим правом решили воспользоваться и другие категории льготников (пенсионеры по потере кормильца и так далее) и в грубой форме требовали скидку на проезд.
"Кондукторы и водители объясняют, что льгота действует только при предъявлении пенсионного удостоверения по старости. На это люди зачастую реагируют неадекватно, начинают нецензурно оскорблять, сыпать проклятиями, угрозами".
Поработав в таком режиме несколько недель, работники начали массово увольняться. В результате перевозчик принял решение сохранить коллектив и отменить льготы "по старости".
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
9 апреля 2019 22:06
С 1 марта в некоторых городских частных автобусах действовала льгота "по старости". Так, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет могли предъявить... Социум
51
9 апреля 2019 21:43
На личную встречу к руководителю региона пришли как жители областного центра, так и муниципальных районов губернии. Социум
83
9 апреля 2019 19:26
Согласно решению суда, Серебренникову запрещен выезд за границу. Социум
85
Здравоохранение
9 апреля 2019 22:46
Им стал заведующий хирургическим торакальным отделением областной больницы, д.м.н., член Европейского торакального и Европейского респираторного обществ Армен... Здравоохранение
42
9 апреля 2019 14:21
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
141
8 апреля 2019 13:58
Санавиация заработает с 2021 года. Здравоохранение
350
Новости медицины
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
420
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
526
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
576
Туризм
7 апреля 2019 22:42
"Местный эксклюзив" — 95 выселенных деревень. Туризм
237
7 апреля 2019 17:01
Максимальную цену (635 тысяч рублей) заплатили пассажиры за перелет бизнес-классом из Москвы в Канкун и обратно. Туризм
255
5 апреля 2019 13:02
Нацпарк предлагает экскурсоводам организаций и частным лицам пройти аттестацию группой или индивидуально. Туризм
482
Образование
9 апреля 2019 16:31
Преимущества получат победители и призеры олимпиад Политеха. Образование
125
9 апреля 2019 13:36
Для участия во всероссийской акции необходимо пройти регистрацию. Образование
164
9 апреля 2019 10:55
На встрече обсудят вопросы, с какого возраста ребенка стоит приучать к книгам, нужно ли записывать его в библиотеку. Образование
170
Культура
9 апреля 2019 09:03
С маленькими волчатами можно будет пообщаться и погладить их. Культура
165
8 апреля 2019 10:46
Анкетирование будет проводиться волонтерами во всех муниципалитетах Самарской области с 8 по 15 апреля. Культура
325
6 апреля 2019 16:26
Букмекеры считают российского участника одним из главных претендентов на победу в музыкальном конкурсе. Культура
346
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
482
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
685
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1121
Видео
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
433
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
883
7 апреля 2019 10:57
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно. Происшествия
393
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
546
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
372
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4958
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
468
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1151
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1123
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2102
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2395
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1449
Мероприятия