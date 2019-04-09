СМИ: в Новокузнецке перевозчик отменил льготы пенсионерам из-за оскорблений

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С 1 марта в некоторых городских частных автобусах действовала льгота "по старости". Так, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет могли предъявить пенсионное удостоверение и платить 11 рублей.Однако, по информации портала, этим правом решили воспользоваться и другие категории льготников (пенсионеры по потере кормильца и так далее) и в грубой форме требовали скидку на проезд."Кондукторы и водители объясняют, что льгота действует только при предъявлении пенсионного удостоверения по старости. На это люди зачастую реагируют неадекватно, начинают нецензурно оскорблять, сыпать проклятиями, угрозами".Поработав в таком режиме несколько недель, работники начали массово увольняться. В результате перевозчик принял решение сохранить коллектив и отменить льготы "по старости".