СК рассказал о результатах психиатрических экспертиз сестер Хачатурян

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Она добавила, что следствие собрало достаточную доказательственную базу, расследование завершено.Уголовное дело в отношении двух фигуранток направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.Дело младшей сестры также находится в прокуратуре с постановлением о необходимости лечения.Громкое убийство произошло в июле прошлого года. В подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни.Девушки утверждали, что их отец, находясь под действием наркотиков, напал на них с ножом, им пришлось защищаться. До этого на протяжении долгого времени он, по их словам, издевался над ними. Сейчас Мария, Крестина и Ангелина полностью признают вину и раскаиваются.При этом установлено, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера.В сентябре Басманный суд освободил их из следственного изолятора. Всем троим избрали недавно появившуюся в УПК меру — запрет на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.Однако девушкам вменяют самую тяжкую из всех возможных квалификаций — обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, за что грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.Защита, в свою очередь, настаивает на том, что случившееся стало следствием необходимой самообороны, и надеется, что дело закроют.фото: Peopletak.ru