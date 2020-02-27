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Новости /  Общество /  Социум  

СК наградил жительницу Красноярска за спасение ребенка от стаи собак

27 февраля 2020 17:17
88
На девятилетнего мальчика, гулявшего с 11-летним братом, напала агрессивная стая.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью жительницу Красноярска Наталью Луговкину за спасение ребенка от напавшей стаи бездомных собак, передает РИА Новости. Об этом сообщает ГСУСК региона.

Ранее региональный СК сообщал, что инцидент произошел в ноябре прошлого года на улице Шевченко. На девятилетнего мальчика, гулявшего с 11-летним братом, напала агрессивная стая. Старший брат побежал за помощью до ближайшего магазина и позвал женщину-товароведа. Вдвоем они отогнали агрессивных животных от ребенка и вызвали скорую помощь. Мальчик получил тяжелые травмы, и его пришлось несколько раз оперировать.

По данному факту в отношении неустановленных должностных лиц муниципального образования города Красноярска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

"Руководитель ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Андрей Потапов по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации вручил ведомственную награду - медаль Следственного комитета РФ "Доблесть и отвага" ... Наталье Луговкиной, спасшей ребенка", - говорится в сообщении.



Фото:   krk.sledcom.ru
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Комментарии


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