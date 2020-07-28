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СК Самарской области: Берегите детей!

28 июля 2020 17:39
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В теплый климатический период периодически тревожная ситуация, связанная с падением малолетних детей из окон жилых домов.
В теплый климатический период периодически тревожная ситуация, связанная с падением малолетних детей из окон жилых домов. Проведенный анализ показал, что, как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели (стулья, кресло, подставки), стоящие рядом с подоконником, и выпадали из окна либо, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с сеткой.

При этом, подавляющее большинство падений обусловлено рядом обстоятельств: временной утратой контроля взрослыми над поведением детей, вызванной бытовыми потребностями семьи; рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна на период их отсутствия; неправильной расстановкой мебели в квартирах, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, а зачастую, и отсутствием взрослых в квартире.

Как следует из объяснений родителей, полученных следователями Следственного комитета России, проводившими проверки по данным фактам, именно наличие противомоскитных сеток на окнах ошибочно воспринималось родителями как безопасное обстоятельство, средство, способное воспрепятствовать падению детей на улицу. Во многих случаях «виновниками» выпадения детей из окон становятся москитные сетки. Внешне они создают иллюзию, будто окно закрыто, и дети облокачиваются на них, однако конструкция таких сеток слишком слаба, чтобы выдержать вес ребенка, они просто не рассчитаны на такие нагрузки.

Чтобы эта печальная статистика не увеличивалась, и в целях защиты жизни и здоровья детей, следственное управление по Самарской области обращает внимание и предупреждает жителей губернии о необходимости более ответственного подхода родителей (иных лиц, которые находятся рядом с детьми и занимаются их воспитанием) к обеспечению безопасного нахождения малолетних детей в жилых помещениях, не приучать их к игре на окне, не оставлять маленьких детей без присмотра взрослых лиц, исключить любую ситуацию, способную привести к гибели ребенка или его травмирования путем выпадения из окон.

Следует позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно, и не надеяться на москитную сетку. Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 


Фото:   ru.freepik.com
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Комментарии


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В центре внимания – комплекс мер, направленных на устойчивое развитие экономики региона.  Политика региона
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Строительство железной дороги станет важным шагом на пути к диверсификации экономики моногорода Тольятти, создаст условия для привлечения новых резидентов ОЭЗ.
28 июля 2020  15:34 
Строительство железнодорожного пути в ОЭЗ Тольятти - под контролем регионального правительства
Строительство железной дороги станет важным шагом на пути к диверсификации экономики моногорода Тольятти, создаст условия для привлечения новых резидентов... Новости Тольятти
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Ведущие производители строительных металлоконструкций, в числе которых участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», обсудили ключевые вопросы отрасли.
28 июля 2020  15:23 
Эксперты федерального центра компетенций готовы повысить эффективность производителей металлоконструкций
Ведущие производители строительных металлоконструкций, в числе которых участники национального проекта «Производительность труда и поддержка... Социум
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Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
28 июля 2020  15:34
Строительство железной дороги станет важным шагом на пути к диверсификации экономики моногорода Тольятти, создаст условия для привлечения новых резидентов ОЭЗ.
Строительство железнодорожного пути в ОЭЗ Тольятти - под контролем регионального правительства
Строительство железной дороги станет важным шагом на пути к диверсификации экономики моногорода Тольятти, создаст условия для привлечения новых резидентов... Новости Тольятти
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27 июля 2020  22:17
Планируется, что после открытия на новых спортплощадках будет проводиться популярный в Тольятти "Фестиваль стритбола", а также другие турниры по этому олимпийскому виду спорта.
Монтаж стритбольных площадок у СК "Акробат" в Тольятти завершен
Планируется, что после открытия на новых спортплощадках будет проводиться популярный в Тольятти "Фестиваль стритбола", а также другие турниры по этому... Новости Тольятти
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24 июля 2020  16:07
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно встретить на полках крупнейших гипермаркетов страны.
Тольяттинское предприятие подало заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости»
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно... Новости Тольятти
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