СК Самарской области: Берегите детей!

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При этом, подавляющее большинство падений обусловлено рядом обстоятельств: временной утратой контроля взрослыми над поведением детей, вызванной бытовыми потребностями семьи; рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна на период их отсутствия; неправильной расстановкой мебели в квартирах, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, а зачастую, и отсутствием взрослых в квартире.Как следует из объяснений родителей, полученных следователями Следственного комитета России, проводившими проверки по данным фактам, именно наличие противомоскитных сеток на окнах ошибочно воспринималось родителями как безопасное обстоятельство, средство, способное воспрепятствовать падению детей на улицу. Во многих случаях «виновниками» выпадения детей из окон становятся москитные сетки. Внешне они создают иллюзию, будто окно закрыто, и дети облокачиваются на них, однако конструкция таких сеток слишком слаба, чтобы выдержать вес ребенка, они просто не рассчитаны на такие нагрузки.Чтобы эта печальная статистика не увеличивалась, и в целях защиты жизни и здоровья детей, следственное управление по Самарской области обращает внимание и предупреждает жителей губернии о необходимости более ответственного подхода родителей (иных лиц, которые находятся рядом с детьми и занимаются их воспитанием) к обеспечению безопасного нахождения малолетних детей в жилых помещениях, не приучать их к игре на окне, не оставлять маленьких детей без присмотра взрослых лиц, исключить любую ситуацию, способную привести к гибели ребенка или его травмирования путем выпадения из окон.Следует позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно, и не надеяться на москитную сетку. Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: ru.freepik.com