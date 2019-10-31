СК РФ предупредил россиян о выдающих себя за следователей мошенниках
31 октября 2019 18:28
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По данным СК, мошенники звонят людям по телефону и сообщают, что они стали потерпевшими по уголовным делам, которые были возбуждены «по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств». Для обоснования своих слов людям предоставляют «правовые документы», сообщили в СК.
Впоследствии мошенники требуют с людей «крупные суммы денег» якобы для «обеспечения дальнейшего возмещения причиненного морального вреда».
Следственный комитет напомнил, что следователи такими действиями никогда не занимаются. Также там сообщили, что возмещение морального вреда не предполагает того, чтобы потерпевшие сами платили какие-либо взносы или делали переводы.
Следователи попросили сообщать правоохранителям о подобных звонках и соблюдать бдительность, особенно в отношении пожилых людей, которые чаще остальных становятся жертвами телефонного мошенничества.
Фото: ТАСС
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