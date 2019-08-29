Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 29 августа, 20:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/08:
USD 66.41
0.15
EUR 73.66
0.05
Новости /  Общество /  Социум  

Штормовое предупреждение: в Самарской области ожидаются заморозки -0,-1°С

29 августа 2019 18:01
170
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Главное управление МЧС России по Самарской области информирует: по информации ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: ночью 30 августа 2019 года местами по Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-1°С.

В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.

Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
29 августа 2019  18:01
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Штормовое предупреждение: в Самарской области ожидаются заморозки -0,-1°С
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.  Социум
159
29 августа 2019  17:47
Задача учений – обеспечить техническое прикрытие ж/д направления Иркутск – Абакан – Омск – Екатеринбург – Самара – Оренбург, протяженностью 5800 километров.
В СО в ходе учений инженерных подразделений сухопутных войск построили понтонный мост через Волгу в районе Октябрьска
Задача учений – обеспечить техническое прикрытие ж/д направления Иркутск – Абакан – Омск – Екатеринбург – Самара – Оренбург, протяженностью 5800... Социум
99
29 августа 2019  17:34
1 сентября в 17.00 на площадке перед центральным входом в Самарскую областную универсальную научную библиотеку.
СОУНБ приглашает на литературно-танцевальный вечер «32 АВГУСТА»
1 сентября в 17.00 на площадке перед центральным входом в Самарскую областную универсальную научную библиотеку.  Социум
88
Весь список

Здравоохранение
29 августа 2019  17:54
Реализуется проект по дистанционной передаче ЭКГ от районных больниц и бригад скорой помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспансер.
В регионе стартовал проект, направленный на спасение жизней пациентов с сердечными недугами
Реализуется проект по дистанционной передаче ЭКГ от районных больниц и бригад скорой помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспансер.  Здравоохранение
102
29 августа 2019  12:12
Самара не вошла в десятку лучших городов РФ по уровню медицинского обслуживания Наш город на 11 месте по данным опроса.
Самара не вошла в десятку лучших городов РФ по уровню медицинского обслуживания
Наш город на 11 месте по данным опроса. Здравоохранение
152
29 августа 2019  09:17
В самарской больнице Пирогова успешно прооперировали известного японского бодибилдера
В самарской больнице Пирогова успешно прооперировали известного японского бодибилдера
Он часто бывает в Москве, и там ему посоветовали обратиться в самарскую клинику. Здравоохранение
180
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14293
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14258
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14357
Весь список
Туризм
27 августа 2019  12:08
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
275
26 августа 2019  11:56
Как часто путешественники гладят скульптуры на удачу?
Как часто путешественники гладят скульптуры на удачу?
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
233
20 августа 2019  10:41
Самара вошла в топ-15 городов рейтинга Uber по частоте коротких поездок
Самара вошла в топ-15 городов рейтинга Uber по частоте коротких поездок
Аналитики провели исследование коротких поездок пользователей в городах-миллионниках. Туризм
274
Весь список
Образование
29 августа 2019  13:26
Более половины родителей возьмут отпуск или отпросятся с работы, чтобы проводить ребенка в школу 2 сентября
Более половины родителей возьмут отпуск или отпросятся с работы, чтобы проводить ребенка в школу 2 сентября
Больше всего тех, кто собирается провожать ребенка в школу, — среди родителей первоклассников. Образование
182
29 августа 2019  09:55
Минпросвещения оценило идею проведения уроков Dota и FIFA в школах
Минпросвещения оценило идею проведения уроков Dota и FIFA в школах
В ведомстве отметили, что образовательные организации могут самостоятельно принимать решение. Образование
162
28 августа 2019  17:43
На конференции подвели итоги работы за прошлый учебный год и поговорили о перспективах развития всей отрасли, в том числе в рамках реализации национального проекта «Образование».
Губернатор Самарской области принял участие в августовской педагогической конференции
На конференции подвели итоги работы за прошлый учебный год и поговорили о перспективах развития всей отрасли, в том числе в рамках реализации национального... Образование
327
Весь список

Культура
29 августа 2019  16:52
Выступление Филиппа Киркорова на конкурсе «Новая волна» в Сочи было потрясающим, несмотря на эмоциональную репетицию, во время которой певец был несдержан.
Директор «Новой волны» отреагировал на нецензурную критику от Киркорова
Выступление Филиппа Киркорова на конкурсе «Новая волна» в Сочи было потрясающим, несмотря на эмоциональную репетицию, во время которой певец был... Культура
107
29 августа 2019  14:23
Пик популярности Холлоуэй пришёлся на 60-е годы прошлого века во время расцвета музыки в стиле джаз, поп и соул.
В Париже скончалась джазовая певица Нэнси Холлоуэй
Пик популярности Холлоуэй пришёлся на 60-е годы прошлого века во время расцвета музыки в стиле джаз, поп и соул.    Культура
130
29 августа 2019  12:58
Самарцев приглашают на фестиваль "Раскудесы"
Самарцев приглашают на фестиваль "Раскудесы"
Он состоится 1 сентября, в воскресенье. Культура
168
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15016
Весь список
Мода
21 августа 2019  21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только.
Чем клатч отличается от дамской сумочки?
  Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только.  Мода
64
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14479
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1157
Весь список


Видео
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
399
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
310
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
268
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
515
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1321
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
647
Весь список

Фоторепортажи
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2119
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
360
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
639
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
447
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
610
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
970
Весь список

Мероприятия
14 сентября состоятся чемпионат и первенство Самарской области по триатлону
СОУНБ приглашает на литературно-танцевальный вечер «32 АВГУСТА»
Афиша проекта «Культурное сердце России» 31 августа и 1 сентября на набережной Самары
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные