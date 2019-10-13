Шнуров сообщил о своих планах после закрытия «Ленинграда»
13 октября 2019 17:23
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«Мне на самом деле не особенно хватает времени даже, а так занятий-то миллион. Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!» — сказал музыкант.
Шнуров добавил, что всегда знает, чем заниматься. Он отметил, что при этом не будет давать концерты.
Шнуров говорит, что не хотел бы, чтобы его коллектив уходил со сцены так же долго, как Алла Пугачева, передает «Росбалт». Артист также отметил, что не считает, что уходит на пике популярности.
12 октября в Санкт-Петербурге прошел прощальный концерт группы «Ленинград». Он собрал более 67 тыс. человек.
В конце марта Шнуров заявил, что предстоящий тур станет последним для группы. Как он пояснил РБК, это решение связано с тем, что «эпоха застоя закончилась», а коллектив создавался для музыки застоя. Шнуров также отмечал, что планирует продолжить заниматься живописью.
В начале июля музыкант стал ведущим телеигры «Форт Боярд» на СТС. Съемки шоу проходят во Франции.
Фото из открытых источников
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