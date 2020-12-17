Шнуров объяснил свой вопрос Путину

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Сергей Шнуров, побывавший на пресс-конференции президента России Владимира Путина, рассказал в эфире телеканала RTVi, почему решил спросить главу государства о "помощи" российских хакеров Дональду Трампу, передает РИА Новости.

"Вопрос я задавал исходя из того, что у нас половина телеканала (RTVi — Прим. ред.) находится в Америке. Отношения между США и Россией напряженные, острые и волнуют всех. <…> Я пытался в коротких фразах уместить очень много смыслов. На мой взгляд, у меня получилось", — сказал он.

Шнуров подчеркнул, что придумал вопрос самостоятельно. Продюсер RTVi также отметил, что, по его мнению, глава государства выбрал "ту часть вопроса, которая ему понравилась".

Во время пресс-конференции Шнуров спросил Путина, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Также он задал вопрос "от себя" и поинтересовался, как обычный человек может описывать жизнь в России без использования ненормативной лексики.

В ответ президент указал на то, что Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, а сам вопрос назвал провокацией. Путин также "поблагодарил" Шнурова за то, что тот не начал материться прямо на пресс-конференции.

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков