Я нашел ошибку
Главные новости: 
Ранее его и четырёх его коллег обвинили во вмешательстве в расследование фактов нарушения антидопинговых правил.
Шляхтин объявил об уходе с поста президента ВФЛА
В палате представителей конгресса США, которая начала процедуру импичмента президента США, закончился этап публичных показаний.
Завершилась первая фаза слушаний об импичменте Трампа. Что важно знать
По его словам, даже если Алина соберётся, что она обещала сделать, ничего не изменится — ей просто нечего противопоставить соперницам.
Костомаров заявил, что Загитовой и Медведевой пора заканчивать карьеру
Девушка из Сызрани копала на огороде картошку и нашла деньги
Девушка из Сызрани копала на огороде картошку и нашла деньги
В Тольятти в отношении водителя, повторно нарушившего ПДД, возбуждено уголовное дело
В Тольятти в отношении водителя, повторно нарушившего ПДД, возбуждено уголовное дело
В Самаре открыли уникальный каток На нем можно кататься в любую погоду.
В Самаре открыли уникальный каток
Стали известны сроки запуска производства российского электромобиля
Стали известны сроки запуска производства российского электромобиля
В Тольятти разбойник с ножом отобрал у мужчины телефон
В Тольятти разбойник с ножом отобрал у мужчины телефон
сегодня  Суббота, 23 ноября, 18:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/11:
USD 63.71
-0.13
EUR 70.52
-0.18
Новости /  Общество /  Социум  

Шляхтин объявил об уходе с поста президента ВФЛА

23 ноября 2019 17:10
74
Ранее его и четырёх его коллег обвинили во вмешательстве в расследование фактов нарушения антидопинговых правил.
Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин объявил о своей отставке. Он сказал об этом на заседании президиума ВФЛА, передает life.ru.

"Я передал президиуму заявление о своём уходе в отставку", - сказал Шляхтин.

Несколькими днями ранее международный независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил Шляхтина, а также четырёх членов организации за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил и фальсификации документов. В частности, он трижды не указал своё месторасположение, чтобы пройти допинг-контроль.

Шляхтин занимал пост президента ВФЛА с 16 января 2016 года. 



Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
23 ноября 2019  17:10
Ранее его и четырёх его коллег обвинили во вмешательстве в расследование фактов нарушения антидопинговых правил.
Шляхтин объявил об уходе с поста президента ВФЛА
Ранее его и четырёх его коллег обвинили во вмешательстве в расследование фактов нарушения антидопинговых правил.  Социум
73
23 ноября 2019  09:53
Всероссийский Дед Мороз рассказал, чего хотят дети
Всероссийский Дед Мороз рассказал, чего хотят дети
Интерес всегда вызывают самые модные и новые предметы. Социум
188
22 ноября 2019  23:51
Какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.  Социум
322
Весь список

Здравоохранение
22 ноября 2019  12:09
Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
Их часто выписывают врачи в качестве «перестраховки». Здравоохранение
216
21 ноября 2019  22:40
«Меня не уволили, я сама написала заявление об уходе», - сообщила она.
Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась
«Меня не уволили, я сама написала заявление об уходе», - сообщила она.  Здравоохранение
411
20 ноября 2019  19:17
В связи с новым порядком, утвержденным Минздравом России, возрастет стоимость наркологического освидетельствования для граждан.
Изменятся правила прохождения нарколога для получения водительских прав
В связи с новым порядком, утвержденным Минздравом России, возрастет стоимость наркологического освидетельствования для граждан.   Здравоохранение
384
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
48
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14800
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14671
Весь список
Туризм
19 ноября 2019  09:27
Наводнение в Венеции не сказалось на туристическом спросе среди россиян
Наводнение в Венеции не сказалось на туристическом спросе среди россиян
Власти города подсчитывают убытки. Туризм
225
14 ноября 2019  13:12
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма Russian Event Awards - 2019
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019»
На финал национальной премии в Самару приедут больше 300 гостей из 57 регионов Российской Федерации. Туризм
374
12 ноября 2019  21:55
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Оформление  мальтийского гражданства  с каждым годом становится все более востребованной процедурой среди иностранцев.  Туризм
61
Весь список
Образование
20 ноября 2019  16:47
Главная цель встречи - понять позицию школьников и выпускников по отношению к ЕГЭ, обсудить особенности проведения Единого экзамена.
Члены молодежного Парламента, студенты и старшеклассники обсудили перспективы развития ЕГЭ
Главная цель встречи - понять позицию школьников и выпускников по отношению к ЕГЭ, обсудить особенности проведения Единого экзамена.   Образование
288
20 ноября 2019  14:21
Запланированы: пленарные заседания, тематические сессии, круглые столы с участием архитекторов, проектировщиков, строителей, инвесторов, открытые лекции, мастер-классы.
В Академии строительства и архитектуры СамГТУ открылся международный форум архитектурно-строительных инноваций
Запланированы: пленарные заседания, тематические сессии, круглые столы с участием архитекторов, проектировщиков, строителей, инвесторов, открытые лекции,... Образование
418
19 ноября 2019  18:42
Современная защищенная полиграфия: бланки для школы
Современная защищенная полиграфия: бланки для школы
 Ценные бумаги – это один из специфических типов печатных изделий. Школьная документация (преимущественно бланки разного типа) требует подтверждения ее... Образование
48
Весь список

Культура
22 ноября 2019  21:05
Во время награждения Доронина, получившая орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, некоторое время общалась с Путиным, разговор продолжился и после церемонии.
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе имени Горького
Во время награждения Доронина, получившая орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, некоторое время общалась с Путиным, разговор продолжился и после... Культура
325
22 ноября 2019  18:30
Народный артист СССР умер 28 сентября в возрасте 85 лет в результате повторного воспаления лёгких.
"Ленком" переименовали в честь Марка Захарова
Народный артист СССР умер 28 сентября в возрасте 85 лет в результате повторного воспаления лёгких.  Культура
333
22 ноября 2019  17:48
Выставка посвящена популяризации региона среди гостей и жителей столицы, повышению узнаваемости достопримечательностей и туристического потенциала Самарской области.
В московском метрополитене прошла выставка, посвященная достопримечательностям Самарской области
Выставка посвящена популяризации региона среди гостей и жителей столицы, повышению узнаваемости достопримечательностей и туристического потенциала... Культура
323
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
45
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15442
Весь список
Мода
22 ноября 2019  19:01
Трикотаж – виды и особенности
 Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
29
2 ноября 2019  17:55
Что выгоднее шить самому или купить в магазине
 Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
132
23 октября 2019  13:47
Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
156
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
308
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
295
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
560
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
799
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
571
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
429
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
503
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1618
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2201
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1502
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1827
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1989
Весь список

Мероприятия
В московском метрополитене прошла выставка, посвященная достопримечательностям Самарской области
В Самаре обсудят перспективы развития общественного движения «Волонтеры культуры»
Самарский зоопарк приглашает отметить День матери
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные