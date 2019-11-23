Шляхтин объявил об уходе с поста президента ВФЛА

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"Я передал президиуму заявление о своём уходе в отставку", - сказал Шляхтин.Несколькими днями ранее международный независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил Шляхтина, а также четырёх членов организации за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил и фальсификации документов. В частности, он трижды не указал своё месторасположение, чтобы пройти допинг-контроль.Шляхтин занимал пост президента ВФЛА с 16 января 2016 года.Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС