Школу на 5-й просеке в Самаре построят к 1 сентября 2021 года

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В пятницу, 12 июля, состоялась встречаи депутата Государственной Думыс инициативной группой жителей 5-й просеки.Основной вопрос, который обсуждали на встрече – это строительство новой школы. Как пояснила глава Самары Елена Лапушкина, место под строительство образовательного учреждения выбрано – это территория бывшей турбазы «Экономист». Земля долгое время находилась в федеральной собственности, но совместными усилиями городских и областных властей её удалось перевести в муниципальную собственность для нужд города.Участок под строительство школы предполагается размером 4 Га. Это позволит возвести современную школу на 1,5 тысячи посещений в смену с несколькими спортивными залами и классами для занятий творчеством, а также позволит сохранить лесопарковую зону, которая станет пришкольным сквером, и зелёной зоной для прогулок жителей района.Строительство нового образовательного учреждения будет выполнено на деньги по национальному проекту «Образование». В этом году будет завершена работа с документацией, а 2020 году начнутся строительные работы.«Главное, что выбранное место одобрили местные жители. Строительство школы станет важным этапом развития микрорайона», - отметила Елена Лапушкина.Ещё одна важная тема, которая вызывала недовольство и многочисленные вопросы жителей – информация о возможном строительстве многоэтажного дома по соседству на месте парковочного комплекса. Глава Самары Елена Лапушкина и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн опровергли эту информацию. Как пояснили представители областного министерства строительства, разрешение на возведение многоэтажного дома не выдавалось и выдано не будет.Также жителей интересовали вопросы прошлогодней вырубки деревьев и свалки строительного мусора. Приглашённые на встречу сотрудники надзорных ведомств отметили, что следственная работа ведётся и что виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации