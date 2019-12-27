Школьница из Обнинска получила в подарок от Путина щенка ретривера
27 декабря 2019 17:40
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Семья Папановых многодетная. Андрей Сергеевич и Олеся Александровна воспитывают четверых детей. Старшая дочь Екатерина находится на индивидуальном обучении в Обнинской школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Надежда". От имени Кати к президенту России обратился ее отец, он написал письмо в электронную приемную. Мужчина просил золотистого ретривера или лабрадора.
"Двенадцатилетней девочке общение с животным поможет в рекомендованной специалистами терапии", - информируют власти.
Отмечается, что в семье Папановых очень теплая атмосфера любви и заботы друг о друге.
"Родители грамотно подходят к вопросу воспитания детей, заботливо относятся к своему особенному ребенку. Благодаря участию взрослых создана хорошая обстановка для развития детей. Подарок от российского президента к Новому году порадовал всю семью", - говорится в сообщении.
Фото : пресс-служба Администрации Обнинска/РИА Новости
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