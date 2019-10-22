Школьники и студенты стали гостями завода «АКОМ» в Жигулевске

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После экскурсии, во время которой юные гости предприятия смогли увидеть в подробностях весь процесс производства АКБ, им было предложено разделиться на группы и своими руками собрать аккумулятор-макет, аналогичный продукции «АКОМ». Оценивалась скорость работы и ее качество, умение работать в команде. Также учащихся и студентов попросили выразить свои впечатления от предприятия в творческой форме с помощью рисунка. Все участники мероприятия были впечатлены масштабами завода и его современным инновационным оборудованием, дружественной атмосферой в коллективе.Экскурсии в рамках Недели труда предоставляют молодежи возможность ознакомиться с процессом производства, узнать о востребованных профессиях, задать специалистам интересующие вопросы, передает пресс-служба облправительства.