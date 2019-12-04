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Новости /  Общество /  Социум  

Школа в 18-м квартале Тольятти пока остается лишь в планах

4 декабря 2019 22:57
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Вопрос с финансированием строительства новой школы в Тольятти решается на федеральном уровне.
Вопрос с финансированием строительства новой школы в Тольятти решается на федеральном уровне. Об этом сегодня, 4 декабря, на заседании губернской думы сообщил министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов, отвечая на вопрос депутата Михаила Маряхина. Парламентарий интересовался, можно ли заложить средства регионального бюджета на строительство новой школы в 18-м квартале Автограда, передает «СО» ОНЛАЙН.

По словам министра, планируется обсудить выделение средств на строительство школы только в 2022 году. Он также добавил, что вопрос решается на федеральном уровне. И в ближайшее время школа может быть построена только при выделении средств федерального бюджета.

«СО» ОНЛАЙН напоминает, что история с этой школой, строительство которой давно заморожено, тянется с 2000 года, когда был утвержден план застройки 18-го квартала. Квартал начали заселять еще в 1995 году. Школу запланировали на 675 учеников. Ориентировочная стоимость строительства объекта — 420 млн рублей. Ранее назывались другие сроки строительства — 2021–2022 гг. 
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Комментарии



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