Школа в 18-м квартале Тольятти пока остается лишь в планах
4 декабря 2019 22:57
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По словам министра, планируется обсудить выделение средств на строительство школы только в 2022 году. Он также добавил, что вопрос решается на федеральном уровне. И в ближайшее время школа может быть построена только при выделении средств федерального бюджета.
«СО» ОНЛАЙН напоминает, что история с этой школой, строительство которой давно заморожено, тянется с 2000 года, когда был утвержден план застройки 18-го квартала. Квартал начали заселять еще в 1995 году. Школу запланировали на 675 учеников. Ориентировочная стоимость строительства объекта — 420 млн рублей. Ранее назывались другие сроки строительства — 2021–2022 гг.
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