Шестеро участников из Самарской области стали победителями конкурса «Моя страна – моя Россия» 

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Состоялось подведение итогов XVII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В число победителей конкурса вошли 6 представителей Самарской области Ирина Емельченкова, Павел Рогожин, Никита Горбунов, Елена Шарикова, Виктория Башкирова и Мария Кузнецова. Их проекты, направленные на социально-экономическое развитие регионов, были признаны лучшими.

Сразу трое победителей из Самарской области принесли золотые медали в копилку региона.

Ирина Емельченкова, ведущий психолог Молодёжного центра «Самарский», представила профориентационную программу для детей-сирот в номинации «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов». Проект включает в себя внедрение системы наставничества, благодаря которой воспитанники детских домов смогут получить первый профессиональный опыт, расширить представления о своих способностях, получить поддержку при временном трудоустройстве. В качестве награды за I место Ирина получила 150 тысяч рублей на развитие проекта от партнера номинации, Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».

«Была очень рада, что нашелся отклик у экспертов на мой проект, его по достоинству оценили и как-то появилась мотивация, силы его делать дальше. Теперь же, с поддержкой платформы «Россия – страна возможностей», благодаря которой о нашем проекте уже рассказали на местном телевидении, и премией от фонда «Наше будущее» развитие проекта не заставит себя долго ждать», – рассказывает Ирина Емельченкова.

Разработка еще одного жителя Самарской области признана на конкурсе лучшей из лучших. Павел Рогожин, старший научный сотрудник Самарского государственного политехнического университета, представил проект в номинации «Энергия моей страны», направленный на повышение отдачи углеводородных пластов. В качестве награды за победу Павел Рогожин получит ценные призы от ПАО «Газпром», а также возможность пройти стажировку на предприятиях корпорации.

«Совершенствование инноваций в нефтехимическом кластере невозможно без развития НИОКР, которые, в свою очередь, нуждаются в государственном стимулировании. Благодаря платформе «Россия – страна возможностей» и новой номинации конкурса «Моя страна – моя Россия» молодым учёным энергетической отрасли будет проще заявить о своей разработке профильным организациям и получить соответствующую поддержку. Уверен, что стажировка станет для меня полезным опытом, который я смогу применить в своей профессиональной деятельности» – отметил Павел.

Работа Никиты Горбунова, студента Тольяттинского государственного университета, была высоко оценена в рамках специальной номинации «Слово о моей стране», в которой молодые журналисты со всей России представляли свои статьи, посвящённые развитию российских территорий. Цикл портретных очерков о жителях города Тольятти «Люди, которые меняют город» был признан лучшим и дал возможность автору пройти стажировку в пресс-службе платформы «Россия – страна возможностей».

«Участие в конкурсе позволило мне получить обратную связь от профессионалов в сфере журналистики. Стажировка в пресс-службе такой крупной организации, как платформа «Россия – страна возможностей» даст шанс пообщаться с настоящими экспертами, стать частью большой команды и значительно повысить свой профессиональный уровень», – делится победитель.

Елена Шарикова, студентка Самарского государственного социально-педагогического университета, заняла II место в номинации «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы», представив онлайн-программу «Моя семья попала в Сеть!..», направленную на укрепление взаимоотношений членов семьи через их совместную работу в Интернете. Проект предлагает каждой семье почувствовать себя настоящей командой и пройти целый ряд испытаний: ощутить себя в роли экскурсоводов и создать свой аудиогид по улицам родного города или поселка, примерить роль исследователей и подготовить инфографику на актуальную социальную проблему, рассказать об истории своей семьи и даже провести кулинарный мастер-класс. Помимо заданий соревновательного характера, программа включает в себя серию образовательных вебинаров для родителей и развивающие игры-викторины для самых юных участников проекта. В качестве награды за победу Елена Шарикова получила премию в размере 80 тысяч рублей от Российской академии образования, курирующей номинацию конкурса.

Еще одна жительница Самарской области получила поддержку от Российской академии образования. Виктория Башкирова, педагог-организатор центра внешкольной работы «Поиск», представила проект создания сборника сказок народов Самарской области «Книга солнца» в номинации «Мой родной язык». Книгу подготовят участники городской программы межнационального общения детей и подростков «Самарская горница» – учащиеся национальных воскресных школ, фольклорных и творческих коллективов. Программа «Самарская горница» реализуется более 20 лет и вбирает в себя целый спектр мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиций народов Самарской области: ежегодный летний выездной фестиваль «Шире круг», хореографические и песенные конкурсы и конференции. Книга соберет старинные фольклорные сказки, изданные в двух форматах: на родном языке и в переводе на русский. Перевод и иллюстрация сборника также будет производиться участниками проекта. Виктория Башкирова заняла в конкурсе III место и получила премию в размере 50 тысяч рублей от Российской академии образования.

Свою инициативу в номинации «Мой город» представила Мария Кузнецова, сотрудница Тольяттинского государственного университета. Проект «Радость труда» направлен на восстановление одноименной монументально-мозаичной стелы, одного из важнейших объектов культурного наследия города Тольятти. Помимо восстановления самого памятника, который представляет собой 530 квадратных метров яркой живописи из кусочков смальты, Мария совместно со своей командой, сотрудниками и студентами университета, планируют построить защитные сооружения, которые помогут защитить символ города от разрушения в будущем. Мария заняла в конкурсе почетное III место.

Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» нацелен на привлечение молодежи к участию в реализации приоритетных национальных проектов и решению острых вопросов развития российских регионов, городов и сел. Конкурс реализуется в течение 17 лет и ежегодно привлекает тысячи школьников, студентов, молодых ученых, педагогов-новаторов и инициативных граждан страны, представляющих собственные инициативы, направленные на улучшение качества жизни российских территорий. В 2020 году конкурс проводился в 20 тематических номинациях, охватывающих большинство областей социально-экономического развития страны.

В мероприятии подведения итогов XVII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» приняли участие представители федеральных министерств, ведомств, образовательных организаций и партнеров, курирующих номинации конкурса.