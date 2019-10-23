Шаповалов займет одну из самых дорогих рекламных площадок в Самаре вместо Котляра

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Прежде это место арендовала компания «ТК «Ронто» тольяттинского предпринимателя Александра Котляра. Срок его договора истек 7 сентября этого года. По данным сайта торговой площадки, заявку на участие в новом аукционе подавали две организации, но ценовое предложение сделал только «Салют», подняв сумму со стартовых 6,4 мл рублей на 5%. Данные второго заявителя не раскрыты.На указанном месте, как и прежний арендатор, компания Алексея Шаповалова вправе поставить трехстороннюю рекламную конструкцию в размером одной стороны 5×15 метров. Но теперь это может быть и обычный щит, и с динамической сменой изображения, и видеоэкран.Тем временем Александр Котляр — через другую свою фирму — «Ректол» — выиграл право установить в областном центре несколько щитов стандартного размера 3×6 м с возможностью показа видеороликов.