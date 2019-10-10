С сегодняшнего дня троллейбусы № 6 вернулись на свой первоначальный маршрут – с проездом по улице Шоссейная

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Месяц назад улица Шоссейная была открыта для движения автомобилей и автобусного сообщения. А сегодня после завершения работ по переустройству опор и контактной сети запущены и троллейбусы.Напомним, что ранее, с конца июня, они следовали по укороченной схеме: от Губернского рынка до остановки «Хлебзавод № 3». Это было необходимой мерой в связи с работами, выполняемыми подрядчиком министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в рамках строительства мостового перехода «Фрунзенский» и транспортной развязки, примыкающей к Шоссейной.По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова открытие движения по мосту запланировано к концу 2019 года, что кардинально изменит ситуацию с распределением транспортных потоков.«В России немного заводов, производящих контактную сеть и элементы крепления. Пришлось достаточно продолжительное время ждать поставку на объект. Параллельно выполнялись работы по переустройству дорожной одежды, в частности, по улице Шоссейная», - рассказал главный инженер подрядной организации - группы управления строительством мостового перехода «Фрунзенский» Алексей Атылин.«Чтобы как можно быстрее запустить троллейбусы маршрута № 6, задействовали сотрудников нашего профильного муниципального предприятия - помогали на тех участках, где это было необходимо. Сейчас троллейбусы пошли по обычной схеме, жители могут пользоваться этим видом транспорта в полном объеме. Действуют все виды льгот – проезд можно оплатить любыми транспортными картами, включая школьные, студенческие и социальные. На маршруте находятся 15 машин», - сообщил заместитель руководителя Департамента транспорта Юрий Тапилин.Троллейбусы востребованы, прежде всего потому, что связывают Куйбышевский район с центром города. Интервал движения составляет порядка 10 минут, передает пресс-служба горадминистрации.