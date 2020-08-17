С помощью судебных приставов самарчанке вернули бытовую технику, мебель и личные вещи

132

Жительница региона обратилась в суд о возврате личных вещей, ввезенных в квартиру продавца.Все началось с того, что она решила приобрести жилье для своей мамы. Нашла по объявлению подходящую квартиру и подписал предварительный договор купли-продажи. Продавец разрешила покупательнице перевести технику и личные вещи в квартиру. Однако по разным причинам продавец переносила дату регистрации договора купли-продажи, ключи от жилья не передала, перестала выходить на связь.Суд, рассмотрев материалы дела, вынес решение об обязании продавца возвратить личные вещи, ввезенные в квартиру, а именно – бытовую технику, мебель и вещи для личного пользования, упакованные в коробки.В отношении должницы судебным приставом-исполнителем отделения судебных приставов Самарского района г. Самары возбуждено исполнительное производство. Постановление о возбуждении производства направлено в адрес обеих сторон.Добровольно решение суда должница не исполняла, бытовую технику и личные вещие не возвращала. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем направлены запросы в кредитные организации. Согласно полученным ответам установлено, что у должницы имеются открытые расчетные счета. Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства.Принятые меры побудили должницу возвратить личные вещи, ввезенные в квартиру.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области