С окончанием сезона отпусков в Самаре растет спрос на нянь

Также самарцы ищут частные детсады - спрос на этот вид услуг увеличился на 145% с начала лета.
За первую неделю августа спрос на услуги нянь в Самаре вырос на 96% по сравнению с первой неделей июня, выяснили аналитики Авито Услуг
. Больше всего нуждаются в нянях екатеринбуржцы, ижевчане и казанцы. Также самарцы ищут частные детсады - спрос на этот вид услуг увеличился на 145% с начала лета.
В начале лета многие россияне работали удаленно, а как только появилась возможность, они отправились в отпуска по стране. К осени многие возвращаются к обычному рабочему графику, благодаря чему в Самаре спрос на услуги нянь вырос на 96% по сравнению с началом июня. Среди крупнейших городов самый большой рост спроса отмечен в Екатеринбурге (+275%), Ижевске (+188%), Казани (+154%), Красноярске (+125%) и Тольятти (+105%).
В то же время количество объявлений, в которых люди предлагают услуги няни, в Самаре снизилось на 5%. Почти в половине крупнейших городов предложение этих услуг снизилось, его существенный рост отмечен только в Москве (+22%), Барнауле (+19%), Волгограде (+18%) и Ростове-на-Дону (+13%).
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