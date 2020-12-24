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В сравнении с аналогичным периодом 2019 года спрос увеличился в 2,5 раза.

С начала 2020 года специалисты удостоверяющего центра Кадастровой палаты по Самарской области выдали более 800 сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП). В сравнении с аналогичным периодом 2019 года спрос увеличился в 2,5 раза.

Одной из причин популярности услуги являлся введённый режим самоизоляции. Пик запросов на сертификаты ЭП пришёлся на 2 квартал. Во время ограничительных мер оказание услуги производилось только по предварительной записи, было исключено скопление заявителей в офисах приема документов.

Повышенный интерес к электронной подписи объясняется универсальностью применения в повседневной жизни. Например, с её помощью можно получить налоговый вычет при покупке или продаже недвижимости, дистанционно зарегистрировать автомобиль, вести электронный документооборот, записать ребенка в детский сад, оформить онлайн кредит и многое другое. Сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи имеет юридическую силу, равную собственноручной подписи.

«Для получения сертификата электронной подписи нужно зарегистрироваться на сайте Удостоверяющего центра, подать запрос в «Личном кабинете» и оплатить услугу. Из документов понадобятся лишь паспорт, ИНН и СНИЛС. Далее необходимо пройти процедуру удостоверения личности по адресу: город Самара, улица Ленинская, 25а, предварительно записавшись на прием по телефону 8 (846) 200-50-28 (добавочный – 4), или в любом другом офисе Кадастровой палаты по Самарской области. Срок действия сертификата электронной подписи составляет 15 месяцев, затем можно его обновить», – прокомментировал заместитель директора Кадастровой палаты по Самарской области Ярослав Логунов.