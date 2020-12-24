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С начала 2020 года специалисты удостоверяющего центра Кадастровой палаты по Самарской области выдали более 800 сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи

24 декабря 2020 09:45
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С начала 2020 года специалисты удостоверяющего центра Кадастровой палаты по Самарской области выдали более 800 сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи

 В сравнении с аналогичным периодом 2019 года спрос увеличился в 2,5 раза.

С начала 2020 года специалисты удостоверяющего центра Кадастровой палаты по Самарской области выдали более 800 сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП). В сравнении с аналогичным периодом 2019 года спрос увеличился в 2,5 раза.

Одной из причин популярности услуги являлся введённый режим самоизоляции. Пик запросов на сертификаты ЭП пришёлся на 2 квартал. Во время ограничительных мер оказание услуги производилось только по предварительной записи, было исключено скопление заявителей в офисах приема документов.

Повышенный интерес к электронной подписи объясняется универсальностью применения в повседневной жизни. Например, с её помощью можно получить налоговый вычет при покупке или продаже недвижимости, дистанционно зарегистрировать автомобиль, вести электронный документооборот, записать ребенка в детский сад, оформить онлайн кредит и многое другое. Сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи имеет юридическую силу, равную собственноручной подписи.

«Для получения сертификата электронной подписи нужно зарегистрироваться на сайте Удостоверяющего центра, подать запрос в «Личном кабинете» и оплатить услугу. Из документов понадобятся лишь паспорт, ИНН и СНИЛС. Далее необходимо пройти процедуру удостоверения личности по адресу: город Самара, улица Ленинская, 25а, предварительно записавшись на прием по телефону 8 (846) 200-50-28 (добавочный – 4), или в любом другом офисе Кадастровой палаты по Самарской области. Срок действия сертификата электронной подписи составляет 15 месяцев, затем можно его обновить», – прокомментировал заместитель директора Кадастровой палаты по Самарской области Ярослав Логунов.

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Комментарии

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23 декабря 2020  17:46 
Подведены итоги всероссийского конкурса «МедиаТЭК»
Виктор Кудряшов принял участие в мероприятии, посвященном подведению итогов конкурса победителей федерального и регионального этапов конкурса... Социум
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Принята госпрограмма, направленная на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Самарской области.
23 декабря 2020  15:55 
Виктор Кудряшов  провел внеочередное заседание Правительства Самарской области
Принята госпрограмма, направленная на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Самарской области. Политика региона
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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
23 декабря 2020  16:50
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей.
Бюджет Тольятти на 2021 год принят в итоговом чтении
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей. Новости Тольятти
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23 декабря 2020  15:19
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее успешно развивающихся в стране.
Возможности резидентов ОЭЗ расширены на федеральном уровне
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее успешно развивающихся в стране. Новости Тольятти
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22 декабря 2020  16:28
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря.
Резидент «Жигулевской долины» открыл в Тольятти первый центр по установке ГБО на дизельную технику
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря. Новости Тольятти
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