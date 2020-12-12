С Днем Конституции земляков поздравил Губернатор Дмитрий Азаров

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Сегодня в России отмечается один из главных государственных праздников - День Конституции Именно она закрепила фундаментальные принципы общественного и гос. устройства, права и свободы граждан России. Земляков поздравил Губернатор Дмитрий Азаров.

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Основной Закон, принятый всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, ознаменовал собой новый этап построения российской государственности. Безусловно, многие сегодняшние достижения стали возможными благодаря нашей Конституции, закрепившей фундаментальные принципы общественного и государственного устройства, права и свободы граждан России.

Ценности, определенные этим документом, всеобъемлющи. Гражданский долг каждого из нас – уважать и чтить Основной Закон, который дает нам не только права и свободы, но и налагает обязанности, определяет ответственность каждого гражданина за соблюдение и исполнение конституционных норм.

Вместе с тем, Конституция — это живой документ, который должен совершенствоваться в соответствии с вызовами времени и запросами общества. Именно поэтому в 2020 году прошло общероссийское голосование, инициированное нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, по вопросу внесения изменений в Основной Закон.

Голосование стало эпохальным событием в жизни России. Одобренные большинством наших граждан изменения позволили определить вектор дальнейшего развития политической системы Российской Федерации, наполнить конкретным содержанием такие понятия, как социальное государство, суверенитет, семья и семейные ценности, историческая правда, культурное наследие.

Рассчитываю на то, что, твердо зная свои права и умея их отстаивать, каждый из нас будет уважать права и свободы других граждан, неукоснительно следовать законам и традициям нашего общества.

Дорогие земляки! Убежден – только вместе, четко и неукоснительно соблюдая конституционные требования и нормы, своим ежедневным трудом на благо родного края мы сможем добиться устойчивого движения вперед, стабильного развития Самарской области и всей России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в работе на благо нашего Отечества!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров