С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила регистрации авто в ГАИ
28 декабря 2019 15:35
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На такие автомобили по закону нельзя выписать штрафы за нарушение ПДД. В результате штрафы, выписанные с помощью дорожных камер, остаются без уплаты. Но с 1 января 2020 года начнет действовать запрет на регистрацию автомобилей на несовершеннолетних детей. Нельзя будет регистрировать авто на тех, кому еще не исполнилось 16 лет. При этом дети все также могут быть собственниками автомобилей. Такие автомобили нельзя будет только зарегистрировать на детей в ГИБДД. Их будут регистрировать на родителя или опекуна несовершеннолетнего владельца автомобиля.
Также с началом следующего года можно будет регистрировать автомобиль только на одного человека. Сейчас возможно зарегистрировать авто на нескольких людей. Например, на членов семьи. В таких случаях спорным остается вопрос, на кого нужно выписывать штраф, зафиксированный с помощь дорожных камер. Непонятно, как быть тем, автовладельцам, на которых распространится запрет с 1 января. Вероятно, им придется ехать в ГАИ и проходить процедуру переоформления автомобиля. Но чтобы это произошло, властям придется использовать определенные рычаги воздействия.
Еще одно новшество, которое начнет действовать с началом 2020 года – новый автомобиль можно будет зарегистрировать сразу в автосалоне. Данную услугу смогут предоставлять дилеры, попавшие в специальный реестр, в штате которых работают квалифицированные сотрудники, умеющие осматривать автомобиль и проводить процедуру регистрации автомобиля.
По-новому будут выдаваться и номера на авто. В ГИБДД будут присваивать регистрационные номера с сочетанием букв и цифр, а сами знаки (металлические таблички с этими номерами) будут выдаваться или в ГАИ или в частных компаниях-изготовителях (они будут иметь разрешение на подобную деятельность).
Также код региона на госномере будет вновь привязан к месту прописки владельца автомобиля. Но поставить на учет в ГАИ водители также смогут в любом подразделении ГИБДД. Водитель получит все необходимые документы, а печатать знаки будет уже у частников.
Среди других новшеств – обязательное предъявление паспорта собственника авто при регистрации авто в ГАИ. Пока на учет авто можно ставить по доверенности. С 1 января, если доверенное лицо будет ставить автомобиль на учет или снимать его с учета по доверенности, он должен будет предъявить также паспорт собственника. Эта мера принимается для борьбы с мошенниками.
Фото из открытых источников
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