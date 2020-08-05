С 7 по 9 августа 2020 в Самарской области пройдет ежегодная многодневная спортивно-туристская гонка “Тур по Краю”

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В этом году участникам предстоит прокатиться по Борскому, Кинель-Черкасскому и Богатовскому районам области.В течение соревнования участники продемонстрируют уровень своей физической и туристической подготовки, а также навыки самостоятельной и командной работы. Кроме этого, они познакомятся с памятниками Великой Отечественной Войны, храмами и другими объектами культурного наследия.Стартовать и финишировать велоучастники будут на ж\д г.о. Новоотрадная г.о. Отрадный Самарской области (53.359597, 51.346592). После регистрации участники получат стартовый пакет первого дня соревнований: номера для обоих членов команды (или индивидуальный номер в категории “Спорт-Соло”), карту с обозначенными контрольными пунктами (КП) и местом ночевки, описание маршрута.В этом году организаторы определили следующие велокатегории: “Туризм-Любители” (ММ, МЖ, ЖЖ ~195 км за 2 дня), “Туризм-Профи” (ММ, МЖ, ЖЖ ~265 км за 3 дня), “Спорт” (МЖ, ММ и ЖЖ ~255 км за 2 дня). Категории различаются по общей протяженности дистанции, продолжительности соревнований и транспортировке снаряжения: команды категорий “Туризм” сами перевозят свои вещи, в то время как категории “Спорт” помогают организаторы.Для автомобилистов предусмотрены специальные категории: “Авто-Дельта”, “Авто-Омега”, “Авто-Сигма”. Разница между категориями в технических характеристиках автомобилей-участников: Дельта – автомобили с малым клиренсом при колесной формуле 4х2; Омега - автомобили с малым клиренсом при колесной формуле 4х4 и автомобили с большим клиренсом при колесной формуле 4х2; Сигма - автомобили с большим клиренсом при колесной формуле 4х4. Фактически, организаторы предоставляют возможность участвовать на любом автомобиле. Гонка в автокатегории соревнований "Тур по Краю" - это не безбашенное ралли, где есть риск распрощаться с любимым автомобилем. Прежде всего, это познавательная гонка, а автокатегория позволит невелосипедным компаниям принять в ней участие. Поэтому условия участия автомобилистов достаточно лояльны. Соревнование автомобилистов проходит в течение 1 дня, протяженность трассы около 250 км.Старт автокатегорий намечен на 9 августа и расположится возле памятника, посвященного памяти Великой Отечественной Войны в селе Заплавное Борского района Самарской области (52.971679, 51.701903) , финиш - ж\д г.о. Новоотрадная г.о. Отрадный Самарской области (53.359597, 51.346592). Состав экипажа, подающего заявку на регистрацию, должен быть не менее 2-х человек (водитель и штурман), но не больше, чем количество мест, предусмотренных техническими характеристиками машины.Точная дата и день награждения победителей во всех категориях будут объявлены на сайте http://velosamara.ru/ и в группе в «ВКонтакте» https://vk.com/tdk.samara. Подробная информация о мероприятии в Положении “Тур-по-Краю 2020” по вело- и автокатегориям, которые размещены в группе в контакте.