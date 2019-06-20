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Новости /  Общество /  Социум  

С 1 июня междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи стали бесплатными

20 июня 2019 16:07
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Условия оплаты внутризоновых и междугородных звонков на номера мобильных сетей связи остаются без изменений.
По информации ПАО «Ростелеком», с 1 июня 2019 года отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране.

В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей.

Условия оплаты внутризоновых и междугородных звонков на номера мобильных сетей связи остаются без изменений, передает пресс-служба горадминистрации. 
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