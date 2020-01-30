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В системе «Платон» на данный момент зарегистрировано 1,3 млн ТС. Собранные в системе «Платон» деньги идут на ремонт мостов, дорог.
С 1 февраля увеличивается размер платы за проезд большегрузов по трассам
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Новости /  Общество /  Социум  

С 1 февраля увеличивается размер платы за проезд большегрузов по трассам

30 января 2020 22:12
85
В системе «Платон» на данный момент зарегистрировано 1,3 млн ТС. Собранные в системе «Платон» деньги идут на ремонт мостов, дорог.
С 1 февраля вырастет размер платы за проезд большегрузного транспорта по федеральным трассам РФ. Повышение составит 16 копеек. Если сейчас грузовик массой более 12 тонн платит за проезд одного километра федеральной трассы 2,04 рубля, то после повышения ставка составит 2,20 копеек за 1 километр, передает samarskie-voditeli.ru со ссылкой на "Известия".

Данное повышение будет вторым по счету за последние 6 месяцев. В прошлый раз, 1 июля 2019 года повышение было на 14 копеек с 1,9 рублей до 2,04 рублей.

По словам генерального директора компании ООО «РТИТС», которая является оператором системы «Платон», действующий тариф за проезд большегрузов по автодорогам один из самых низких среди подобных систем. Для сравнения, в Австрии ставка составляет в переводе на рубли 30,13 рублей. А в Белоруссии ставка за проезд 1 км составляет 9,84 рубля (0,16 долларов).

В системе «Платон» на данный момент зарегистрировано 1,3 млн ТС. Собранные в системе «Платон» деньги идут на ремонт мостов, дорог. Также данная система делает более прозрачным рынок грузоперевозок в России и является источником информации об отрасли для государства. По мнению генерального директора оператора на основе «Платона» можно создавать разные госпроекты и сервисы.

С помощью «Платона» в этом году планируется выяснить, как и где перемещаются пассажирские автобусы. Когда произошло лицензирование всех ТС, задействованных в перевозке пассажиров, выяснилось, что 400 тысяч автобусов данную процедуру не прошли, хотя зарегистрированы в ГИБДД. Для определения, как используются эти автобусы, будет привлечена система «Платон».



Фото:  соцсети

 
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Комментарии


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30 января 2020  22:12
В системе «Платон» на данный момент зарегистрировано 1,3 млн ТС. Собранные в системе «Платон» деньги идут на ремонт мостов, дорог.
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