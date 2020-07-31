С 1 августа доступен перенос денег по социальным картам в автоматическом режиме

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В условиях ограничений в период пандемии коронавирусной инфекции не все жители, у которых есть единый социальный билет, воспользовались льготными поездками в общественном транспорте. Однако действие активированных, но не использованных транспортных карт продлят автоматически.В связи с этим с 1 августа до 10 августа 2020 года доступен перенос денежных средств по социальным картам в автоматическом режиме, при условии, если за июль 2020 года не было совершено ни одной поездки.Для переноса необходимо приложить социальную карту к терминалу кондуктора или кассовому терминалу и дождаться выхода чека.По всем возникшим вопросам можно обратиться к Единому оператору электронного проездного – телефон для справок: 8-800-700-74-99 - в рабочее время (звонок бесплатный), передает пресс-служба горадминистрации.