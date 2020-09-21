С 22 по 24 сентября пройдет Федеральный форум в онлайн–формате «Живые инклюзивные практики»

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Участниками могут стать представители некоммерческого сектора государственных и культурных учреждений, а также руководители ведущих инклюзивных проектов и гражданские активисты с инвалидностью, возраст – от 18 лет.

Чтобы стать участником Форума, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте (https://incforum.ru) и дождаться подтверждения от организаторов.

В связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране, Форум проводится в онлайн–формате. Такой формат позволит принять участие людям с разных уголков страны, а также тем, у кого сложная форма инвалидности.

Организатором выступает Межрегиональная молодежная общественная организация «Инклюзивный Ресурсный Центр» (https://vk.com/inclusiacentre). Форум является ключевым событием проекта «Центр развития инклюзии регионов России», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Участников ждет инновационная образовательная программа по пяти современным направлениям в области инклюзии:

INC:ТЕАТР

INC:АКТИВ

INC:ТУРИЗМ

INC:МЕДИА

INC:ТАНЦЫ

На Форуме пройдут лекции и тренинговые программы от ведущих экспертов России, открытые дискуссии, питч–сессии, мастер–классы по методикам работы в различных направлениях социальной реабилитации и адаптации людей с инвалидностью, а также будет организована закрытая онлайн–платформа для участников Форума, чтобы постоянно взаимодействовать с модераторами и экспертами проекта.

Форум станет уникальной цифровой площадкой, работающей в режиме нон–стоп, помимо основной образовательной программы участников ждут несколько дополнительных интерактивных площадок.

Пройдет онлайн–выставка лучших социальных проектов в области инклюзии, на эту площадку можно подавать заявки уже сейчас, у участников конкурса будет возможность презентовать свой проект на всю Россию. Каждый участник может получить индивидуальную консультацию от экспертов Форума по своему профильному направлению.

Со всей программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте Форума (https://incforum.ru/) и в официальной группе ВКонтакте (https://vk.com/inclusiainfo).

Фото: Департамент информационной политики региона