С 11 по 13 июня все подразделения МЧС СО функционируют в режиме повышенной готовности

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В преддверии празднования Дня России сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы были проведены дополнительные инструктажи с работниками учреждений по соблюдению требований пожарной безопасности, а также проведена усиленная работа с населением по разъяснению правил безопасности во время проведения мероприятий с массовым нахождением людей.Сотрудники МЧС будут обеспечивать безопасность жителей и гостей города на основных площадках, где проводятся праздничные мероприятия. Инспекторы ГИМС будут осуществлять постоянный контроль за обстановкой на акваториях реки Волга.Главное управление МЧС России по Самарской области просит всех жителей и гостей города соблюдать правила пожарной безопасности и правила безопасности на воде во время праздничных мероприятий, не оставаться равнодушными в случае происшествий с окружающими, к тем, кто будет находиться рядом.Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям и гостям региона, что не допустить трагедии в Ваших силах.Если все же случилось так, что происшествия избежать не удалось, незамедлительно сообщайте о случившемся по единому телефону вызова экстренных служб «01» или «101» - с мобильного. Звонки на этот номер осуществляются с телефонов любых операторов сотовой связи, а также с домашних телефонов. Каждый звонок принимается бесплатно в любое время суток.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.