С 23 по 31 июля в Самарской области пройдет Молодежный форум ПФО «iВолга-2019»
19 июля 2019 15:15
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19 июля 2019 года по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова помощник полпреда Владимир Колчин прибыл с рабочей поездкой в Самарскую область. На площадке Форума Владимир Колчин провел совещание по вопросам готовности окружного Молодежного форума «iВолга» с ответственными представителями региональных органов государственной власти и дирекцией Форума, а также проинспектировал площадку, где пройдет крупнейшее окружное молодежное мероприятие.
Открывая совещание, Владимир Колчин напомнил, что в этом году Молодежный форум ПФО провел «перезагрузку», которая коснулась основных направлений его работы и будет называться «iВолга 2.0». Обновленная концепция «iВолги» была анонсирована в Москве на заседании Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО, которое прошло под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Полюбившаяся молодым людям площадка должна стать еще более динамичной и соответствовать современным тенденциям государственной молодежной политики Российской Федерации.
По итогам приема основных объектов Форума (образовательные шатры, культурные и спортивные площадки, места проживания участников и др.) работа по подготовке признана удовлетворительной. Начиная с 22 июля начнется заезд на площадку участников Форума из всех регионов округа.
Форум пройдет по традиции в Самарской области на Мастрюковских озерах с 23 по 31 июля 2019 года. В седьмой раз участники из 14 регионов ПФО и других субъектов России, а также молодежь иностранных государств (из 10 стран СНГ) будут обмениваться опытом и идеями, заниматься разработкой и реализацией различных гуманитарных, инновационных проектов, проходить образовательные программы. Участие в мероприятии примут более 2,5 тыс. человек. Наиболее успешные ребята получают гранты на развитие в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. Общий грантовый фонд конкурса в этом году насчитывает 10 млн рублей. За время проведения форума уже более 300 проектов участников «iВолги» получили грантовую поддержку в размере более 56 млн рублей.
В ходе Форума «iВолга 2.0» будут работать десять смен, содержание которых отражает стратегические направления государственной молодежной политики: «Наука и образование будущего», «Агрополис», «Ты – предприниматель», «PROспорт», «Инфоgram», «Победы страны – гордость поколений», «Труд Крут!», «Молодежная команда страны» (разделится на три подсмены: молодежное правительство, молодежный парламент и молодежная избирательная комиссия), «Культурный БУМ!», «iVolga International».
В этом году на Форуме будет организован многофункциональный комплекс «Карьера будущего», в котором крупнейшие промышленные предприятия, представленные в Приволжском федеральном округе, будут проводить профориентационную деятельность для участников Форума «iВолга 2.0».
Принять участие в Форуме смогут и представители маломобильной молодежи. Традиционно будет организован инклюзивный городок. Для комфорта участников оборудуют специальные палатки, на территории установят пандусы и гладкие дорожки для колясок.
Культурная составляющая «iВолги» будет ознаменована «Годом Театра» в России. В рамках Форума состоится II Окружной фестиваль молодежных театров, в котором будут презентованы постановки победителей регионального этапа окружного проекта «Театральное Приволжье».
Кроме этого, запланированы выставки арт-объектов и научно-технического творчества, спортивные и культурно-досуговые мероприятия. Ежедневно будет работать экспертный коворкинг-центр.
Гостями Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2019 году станут главы регионов округа, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, руководители крупных некоммерческих общественных организаций и промышленных предприятий, ведущие спортсмены Российской Федерации, ученые.
30 июля, в торжественной церемонии закрытия, а также награждения победителей Молодежного форума ПФО «iВолга 2.0» примет участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
Молодежный форум ПФО «iВолга» является одним из самых популярных и посещаемых в России. В 2019 году число желающих принять участие в проекте превысило 13 тыс. человек.
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