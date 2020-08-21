С 24 по 28 августа в аппарате УПЧ в Самарской области будет работать "горячая линия"

В целях обеспечения дополнительных гарантий по вопросам реализации прав граждан на образование, с 24 августа 2020 года по 28 августа 2020 года в аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области будет работать «Горячая линия» по вопросам реализации прав граждан на дошкольное, общее и среднее профессиональное образование.
Телефон «Горячей линии»: 8 (846) 337-29-03
По результатам работы «Горячей линии» планируется провести прием граждан по вопросам реализации прав граждан на дошкольное, общее и
среднее профессиональное образование с использованием средств телефонной и видеосвязи, передает пресс-служба УПЧ в Самарской области.
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