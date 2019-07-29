С 25 июля по 5 августа в Самаре проходит X юбилейный городской открытый конкурс фотографии «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД»
29 июля 2019 14:42
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которого является знакомство широкой аудитории с современной Самарой, поощрение творческой активности фотографов и повышение их мастерства.
Организаторы: Самарская областная организация Союза журналистов России, Администрация городского округа Самара, Фотообъединение при Самарской областной организации Союза журналистов России
Партнеры: Галерея «Новое Пространство» (Самарская областная универсальная научная библиотека), Самарское областное отделение Союза фотохудожников России, Национальный парк «Самарская Лука», ООО «Нестле Россия» в г. Самара и др.
Председатель жюри – фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения Владимир Вяткин.
Оргкомитет конкурса принимает заявки и фотоработы по следующим номинациям:
- «События»
- «Настроение города»
- «Люди и повседневная жизнь»
- «Природа»
- «Другая реальность»
- «Коммерческая фотография»
- «Спорт»
Победители в каждой номинации награждаются дипломами, медалями и памятными подарками. По итогам конкурса присуждаются 2 (две) главные премии: «За лучшую пресс фотографию» и «За лучшую художественную фотографию».
В рамках конкурса будет вручен специальные приз «Моя Самара» от Администрации г.о. Самара – за одиночную фотографию или серию фотографий,
иллюстрирующую жизнь города Самары (архитектура, достопримечательности, городской пейзаж, исторические места, люди, события, повседневная жизнь).
Учрежден специальный приз имени Андрея Баскакова «За истинную фотографию» – за лучшую жанровую фотографию гуманистической направленности.
Также будет специальный приз от спонсора.
Информацию об условиях проведения конкурса (положение о конкурсе, анкета участника) можно найти на сайте областного Союза журналистов и на сайте Союза фотохудожников России, передает пресс-служба СООСЖР.
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