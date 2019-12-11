С 18 декабря в Самаре официально заработают «елочные базары»
11 декабря 2019 15:45
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В настоящее время проводится конкурс по определению операторов данных ярмарок на территории городского округа Самара, подведение итогов которого запланировано на 17 декабря 2019 года.в Самаре будут работать 86 муниципальных специализированных ярмарок
Официальная торговля хвойными деревьями на специализированных ярмарках начнется с 18 декабря 2019 года. До этого момента все «елочные базары» являются незаконными, за исключением частных территорий.
Подробная адресная программа по продаже хвойных деревьев будет размещена дополнительно после определения операторов данных ярмарок, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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