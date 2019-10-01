Рыбаки из Самарской области победителями соревнований по спортивной ловле «World Carp Classic 2019» во Франции
1 октября 2019 23:42
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Солидный по весу улов рыбаков из Самарской области помог им обойти команды из Польши, Бельгии, Новой Зеландии, Словакии и ряда других стран. За победу в именитом турнире Алексей и Евгений получили 15 тысяч евро – чуть больше 1 миллиона рублей.
Сообщается, что вырученные деньги самарские рыболовы передали на развитие рыболовного спорта. Такой поступок впечатлили организаторов соревнований во Франции.
Фото: PELLETS.63/ КТВ-ЛУЧ
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