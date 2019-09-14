"Русский экзархат" в Европе присоединился к РПЦ

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Ранее с подобной просьбой глава "Русского экзархата" в Европе обратился к патриарху Кириллу.Как сообщил архиепископ Иоанн, в ближайшее время состоится собрание представителей этих приходов, которые направят патриарху Кириллу и Священному синоду РПЦ свои предложения относительно канонической формы их организации.Члены Священного синода дали архиепископу Иоанну титул "Дубнинский".В прошлом году Константинополь решил распустить Западноевропейский экзархат русских приходов и аннулировал патриарший томос от 1999 года.Многие священники и прихожане выступили против ликвидации экзархата и подчинения русских приходов греческой церкви. Обсуждалась возможность возвращения в РПЦ и Русскую православную церковь за границей.Изначально в экзархат были включены приходы, сформированные в основном беженцами из России после Гражданской войны. Согласно указу патриарха Московского и всея России Тихона, в 20-е годы прошлого века эти общины находились под управлением митрополита Евлогия в юрисдикции Русской церкви и именовались "Западноевропейская епархия" (или "Западноевропейская митрополия") с центром в Париже.Однако в 1930 году митрополит Евлогий объявил о "временном прерывании" отношений со священноначалием РПЦ из-за тяжелого положения церкви в Советском Союзе и самовольно обратился к Константинопольскому патриарху о переходе в его юрисдикцию. При этом несколько приходов сохранили верность РПЦ.