Руководство Росреестра высоко оценило геоинформационную систему Самарской области по мониторингу земель сельхозназначения
23 июля 2020 15:07
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Комплексная система дистанционного мониторинга хозяйственной деятельности Приволжского федерального округа создается по распоряжению Полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова. В 2019-2020 годах реализуется пилотный проект по 5 основным направлениям мониторинга:
- сельское хозяйство;
- лесной фонд и лесохозяйственная деятельность;
- недропользование (карьеры общераспространенных полезных ископаемых);
- обращение с отходами;
- упорядочивание баз данных объектов недвижимости в целях обеспечения собираемости налогов.
В качестве пилотных регионов были выбраны Самарская область, республика Татарстан и Нижегородская область. В рамках пилотных проектов каждый регион самостоятельно реализует свою часть программного и информационного обеспечения комплексной системы региона, а затем выбираются «лучшие практики». Самарская область предлагает для тиражирования программное обеспечение в области сельского хозяйства.
На совещании под руководством главы Росреестра Олега Скуфинского и помощника Полпреда ПФО Екатерины Карутиной Самарскую область представляли заместитель председателя Правительства – руководитель регионального департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков и заместитель директора АО «Самара-Информспутник» Андрей Чернов. Он представил региональную геоинформационную систему Самарской области и рассказал о возможности ее интеграции с информационными ресурсами Росреестра.
Благодаря геоинформационной системе региона в настоящее время уже ведется мониторинг земель сельскохозяйственного назначения. В основе системы – аэрокосмические данные дистанционного зондирования Земли.
В 2019 году реализован пилотный проект комплексной системы дистанционного мониторинга хозяйственной деятельности Самарской области по двум направлениям: описание объектов учета - сельхозполя, лесные кварталы, карьеры, а также процедуры обнаружения возможных нарушений по космоснимкам. В целом, координатор проекта - помощник Полпреда ПФО Екатерина Карутина высоко оценивает результаты Самарской области в этом направлении.
Проект имеет важное значение для позиционирования региона на федеральном уровне в части реализации национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Реализация нацпроекта в Самарской области проходит под контролем Губернатора Дмитрия Азарова.
Так, Самарская область вошла в перечень пилотных регионов работ Росреестра по созданию Единой электронной картографической основы. В рамках этого на федеральные средства была выполнена аэрофотосъемка территории Самары масштаба 1:2000 и территории урбанизированной части (населенные пункты) масштаба 1:10000. В настоящее время проводятся мероприятия по получению этих данных из Федерального фонда пространственных данных для использования в задачах управления регионом, что позволит сэкономить более 100 млн. рублей средств регионального бюджета. Кроме того, Самарская область вошла в перечень пилотных регионов работ Роскосмоса по отработке сервисов «Цифровая Земля», передает пресс-служба облправительства.
Фото из открытых источников
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