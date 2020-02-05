Руководитель областного ЗАГС Екатерина Мельник о цифровизации и Послании губернатора: Вместо 20 заявлений – один клик

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"Сегодня это норма – коммуникации государства и гражданина посредством электронных сервисов, однократное посещение органа власти, а в дальнейшем - получение услуги в режиме онлайн, упрощение административных процедур, обмен информацией ведомств в интересах человека. Примером является работа по созданию суперсервиса "Рождение ребенка", предусматривающего общение родителей с государством в электронном формате в один клик. Это позволит избежать до 14 личных визитов в различные структуры, где сегодня потребуют написать более 20 бумажных заявлений. Поэтому акцент в Послании губернатора на цифровизации – это не просто постановка абстрактных задач, а облегчение жизни людей в их взаимодействии с органами власти по повседневным вопросам", передает пресс-служба облправительства.