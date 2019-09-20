Рухнувший банк «Приоритет» банкротит бывших топ-менеджеров семьями

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Рухнувший банк «Приоритет» банкротит бывших топ-менеджеров семьямиПредположительно она является супругой банкира. По крайней мере, по данным судебных документов, Игнатовы проживают в одной квартире.Соответствующий иск АСВ подало 28 августа 2019 года. Если Алексей Игнатов задолжал «Приоритету» более 32 млн рублей, то Мария только $22 тыс. Впрочем, этого вполне хватает чтобы признать ее банкротом.