Ручка, обеспечившая школьнику ноль на ЕГЭ, оказалась "с сюрпризом"
18 июня 2019 17:03
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— Мы предписываем пользоваться обычными чёрными гелевыми ручками, а эти ребята по совету репетитора использовали ручку, которую можно подтирать: то есть она с одной стороны пишет, с другой — стирает. Они воспользовались такой ручкой, видимо, для того, чтобы вносить какие-либо коррективы в ходе экзамена, — прояснили представители ведомства.
При сканировании такая ручка не проявляется на документах. Именно по этой причине, как утверждают чиновники, работы этих детей были аннулированы. Однако, поскольку они подали апелляцию, государственная экзаменационная комиссия Астраханской области приняла решение перепроверить эти работы в очном порядке.
В то же время директор астраханской гимназии № 3, где обучался один из выпускников, оказавшихся в центре скандала, о ручке "с сюрпризом" ничего не знает. По её словам, мальчик отправился на экзамен с обыкновенной чёрной гелевой ручкой, которую он купил в магазине "Читай-город".
— В магазине есть специальный стенд "Всё для ЕГЭ", и там он купил ручку. Три экзамена он писал этой ручкой, — говорит Нина Меланьина, жалея своего подопечного.
Ранее Лайф писал, что государственная экзаменационная комиссия не засчитала результаты ЕГЭ по математике выпускнику астраханской гимназии № 3 в связи с тем, что его работу не смогли отсканировать и проверить. Впоследствии выяснилось, что были ещё выпускники, которые столкнулись с такой же проблемой.
Накануне вечером стало известно, что всем трём школьникам пересчитают результаты. Итоговые цифры они услышат уже завтра.
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