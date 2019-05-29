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Новости /  Общество /  Социум  

Ровно месяц до начала Х Всероссийского сельского Сабантуя в селе Камышла

29 мая 2019 18:11
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Зародившийся в глубине веков, этот истинно народный праздник всегда был и остается долгожданным и радостным событием.
29 июня 2019 года в селе Камышла Самарской области состоится юбилейный десятый Всероссийский сельский Сабантуй – древний и вечно молодой татарский праздник.

Зародившийся в глубине веков, этот истинно народный праздник всегда был и остается долгожданным и радостным событием. Он знаменует собой пробуждение земли, восславляет труд землепашца, демонстрирует богатую самобытную культуру, хлебосольство и гостеприимство татарского народа. Испокон веков этот праздник способствовал дружескому общению людей разных национальностей, вселял людям надежды на будущее и дарил радость. И сегодня Сабантуй олицетворяет идеалы мира и добра, является символом содружества народов нашей земли.

Самарская область избрана для проведения десятого юбилейного Всероссийского сельского Сабантуя не случайно: в нашем регионе татары являются вторым по численности этносом, как и в целом в Российской Федерации, и играют заметную роль в жизни региона. В 2010 году на территории нашей губернии, в селе Алькино Похвистневского района, прошел первый Всероссийский сельский Сабантуй. Тогда, в широкомасштабном мероприятии приняли участие около 18 тысяч человек из 23 регионов России. Затем Всероссийский сельский Сабантуй проводился в Республике Чувашия, Челябинской, Пермской, Волгоградской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской и Курганской областях.

Успешность проводимых в Самарской области мероприятий подвигла Всемирный конгресс татар обратиться к губернатору с предложением провести юбилейный Всероссийский сельский Сабантуй именно на территории Самарской области. Главой региона Дмитрием Азаровым было принято решение провести X Всероссийский сельский Сабантуй в Камышлинском районе, жители которого всегда относились с большой любовью и трепетом к этому празднику. Из поколения в поколение камышлинцы сохраняют традиции этого татарского народного праздника и передают их потомкам. По воспоминаниям сельчан утром 22 июня 1941 года люди также собирались на поляну на Сабантуй, где и услышали здесь горестную весть о начале войны. Многие участники так и не состоявшихся соревнований и концертов прямо отсюда ушли на фронт и погибли в боях за Родину. Камышлинцы помнят и свято чтут память о героях. Так, в день проведения Сабантуя на площади перед районным домом культуры села планируется открытие бюста известному татарскому поэту, прозаику, участнику Великой Отечественной войны Анвару Давыдову.

Проведение в 2019 году Всероссийского сельского Сабантуя на Самарской земле при поддержке и соучастии Республики Татарстан станет еще одним толчком для упрочения конструктивных, взаимовыгодных связей между двумя регионами.

На Сабантуй в Камышлу приглашены гости из разных регионов России. На месте события будут развернуты национальные подворья Самарской области, Республики Татарстан и Республики Башкортостан, где участники праздника смогут познакомиться с особенностями быта и традиций народов, проживающих в нашем регионе. А Самарское подворье готовит для гостей интерактивные площадки с необычными экскурсиями.

Всех участников мероприятий 29 июня с 10 часов утра ждет интересная, насыщенна программа: приветствие и чествования батыров весеннее-полевых работ, красочная церемония открытия Сабантуя с участием около 500 артистов и самодеятельных коллективов муниципального района Камышлинский, юных артистов школы «Яктылык» города Самара; концерт с участием звезд татарской эстрады Республики Татарстан и известных творческих коллективов и артистов Самарской области.

На ипподроме села состоятся скачки, будет организован специальный забег на приз «Губернатора Самарской области». А на самом празднике состоятся спортивные состязания и народные игры.

Венцом мероприятия станет, конечно, национальная борьба «куреш», где абсолютному батыру по традиции вручается баран и автомобиль.

Гостей праздника порадует уникальная трюковая шоу-программа с участием каскадеров и автомобилей «АвтоРодео».

Для самых маленьких участников праздника будут организованы детские игровые площадки и аттракционы, а гурманов ждет богатая национальная кухня.

Для гостей Сабантуя в канун праздника, 28 июня запланированы следующие мероприятия:

– посещение старинной мечети села Камышла (одна из старейших мечетей в Поволжье). В ходе посещения мечети будет проведен семинар на тему: «Мирный ислам». Все желающие смогут принят участие в пятничном намазе;

– экскурсия в Дом-музей Саляя Вагизова – автора Алифбы, первого татарского букваря в селе Татарский Байтуган. Музей был открыт в 2016 году;

– экскурсия в музей «Назад в СССР» в с.Камышла, в ходе которой планируются несколько мастер-классов, связанных с атрибутикой пионерии, а также конкурс по отгадыванию мелодий советской эпохи;

– экскурсия в краеведческий музей с.Камышла, по адресу: ул.Победы, д.37 В ходе экскурсии планируется мастер-класс по вышиванию татарских орнаментов, узоров; фотосессия в татарских костюмах разных времен;

– концерт мастеров искусств республики Татарстан на площади перед РДК по адресу: с.Камышла, ул.Красноармейская, д.37;

– экскурсия по ночной Камышле.

По предварительным расчетам участие в Х Всероссийском сельском Сабантуе примут более 20 тысяч человек из разных регионов России.

Добро пожаловать на Сабантуй! Рэхим итегез!

Приглашаем всех жителей России и представителей СМИ в Самарскую область стать гостями масштабного события на национальном татарском празднике «Сабантуй-2019», передает пресс-служба облправительства.
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