Роструд напомнил об удвоении оплаты работы в праздники
14 октября 2019 10:58
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Отмечается, что для сдельщиков оплата производится как минимум по двойным расценкам, а работникам по тарифам должны выплачивать не менее двойной ставки.
Просить сотрудника выйти в праздники можно для выполнения непредвиденных работ, от которых зависит нормальная работа организаций, их подразделений или ИП.
Есть ряд случаев, когда работника можно привлечь без его согласия, включая предотвращение несчастных случаев, катастрофы или производственной аварии, устранение их последствий, а также предотвращение уничтожения или порчи имущества работодателей, государства или муниципалитета.
Также выйти на работу придётся при введении чрезвычайного или военного положения, для работ при пожаре, голоде, наводнениях, эпидемии.
Представители творческих профессий, отмечает Роструд, могут привлекаться к работе в выходные и праздники, если такой порядок установлен трудовым договором, коллективным договором или локальным документом.
Фото: pixabay
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