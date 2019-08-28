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Новости /  Общество /  Социум  

Росстат зафиксировал рост бедности в России

28 августа 2019 23:03
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Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек.
Уровень бедности в России после повышения прожиточного минимума выше инфляции во втором квартале 2019 года составил 12,7% против 12,5% год назад, передает РБК со ссылкой на  Росстат. По сравнению с первым кварталом показатель снизился на 1,6 п.п.

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.

- Год назад, во втором квартале 2018-го, за чертой бедности проживали 12,5% населения. Таким образом, уровень бедности в России в годовом выражении вырос на 0,2 п.п.
- Это связано с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла к аналогичному периоду прошлого года на 7,1% и составила 11 185 руб., в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения — 5,6%, объяснили в Росстате.

При увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции (5%), уровень бедности составил бы 12,1%, что ниже аналогичного показателя в 2018 году, подчеркнули в статистическом ведомстве.

В первом квартале 2019 года численность малоимущего населения составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения. Во втором квартале показатель по отношению к первому снизился на 1,6 п.п., до 12,7%.

По итогам первого полугодия 2019 года за чертой бедности оказались 19,8 млн россиян (13,5%). Это больше, чем по итогам первого полугодия 2018 года, когда численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 19,6 млн человек (13,3%).

Для установления величины прожиточного минимума Минтруд ориентируется на динамику цен на продукты питания, входящие в потребительскую корзину, характерную для малоимущих россиян. В структуре потребительской корзины важную долю занимают хлебные изделия, картофель, яйца, а также такие овощи, как капуста, свекла, и яблоки. Во втором квартале эти группы товаров дорожали темпами, превышающими инфляцию. Например, цены на капусту в апреле—июне текущего года выросли на 71,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на лук — на 63%, на муку — на 15%, на яйца — на 6,7%, на макароны — на 7,3% и т.д. Цены на хлеб с января по июль 2019 года выросли на 7,7% в годовом выражении.

Для измерения бедности Росстат использует концепцию абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с установленной чертой бедности — прожиточным минимумом. Уровень бедности (численность и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) определяется на основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств. Они проводятся каждый квартал и охватывают 48,5 тыс. домохозяйств.

При расчете уровня бедности Росстат использовал уточненную в марте 2019 года методологию оценки денежных доходов населения. В обновленной методологии Росстат в структуре доходов населения увеличил долю зарплат, снизив долю других доходов — от предпринимательства, собственности, а также ненаблюдаемых доходов.


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