Росстат назвал долю семей, которым хватает денег на еду и одежду

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О нехватке средств даже на еду сообщили во втором квартале этого года 0,7% опрошенных против 0,8% в прошлом отчетном периоде.Наблюдается сокращение и числа домохозяйств, которым достаточно денег на еду, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги затруднительно. В первом квартале таких насчитывалось 15,2%, а во втором — 14,1%.При этом число тех, кому доходы позволяют оплачивать не только продукты питания, но и одежду, наоборот, выросла на 0,2% — до 49,4%.Также увеличивается доля домохозяйств, которым хватает средств на еду, одежду и товары длительного пользования, но недостаточно на покупку автомобиля, квартиры или дачи. В первом квартале к этой категории себя относили 31,7% респондентов, во втором — 32,6%.Количество тех, кто заявил о возможности приобретать все, что считают нужным, выросло с 2,6% до 2,7%.