Россиянка опоздала на маршрутку и выиграла десять миллионов рублей

83

Жительница Новосибирска выиграла десять миллионов рублей, передает РИА Новости. Об этом сообщили региональному порталу NGS.RU в пресс-службе "Столото".

"Участие в лотереях — традиция нашей семьи. Каждое воскресенье мы собираемся у телевизора и наблюдаем за трансляциями розыгрышей", — заявила участница лотереи.

Как сообщается, сибирячка торопилась, чтобы успеть на маршрутку, но ее муж настоял на том, чтобы остановиться и приобрести билет в киоске близ автобусной остановки.

Отмечается, что девушка выиграла сразу в двух турах 1364-го тиража "Русского лото". Помимо десяти миллионов она получила сто рублей.

Полученные деньги, как сообщается, она планирует потратить на строительство дома и новый автомобиль.

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид